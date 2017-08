Kleinradmeritz weiter abgeschnitten Die Umleitung erfolgt weiterhin über die Bundesstraße 6.

Symbolfoto © dpa

Kleinradmeritz ist von seiner Hauptverkehrsader abgeschnitten – der S 143, die über Rosenhain zur Bundesstraße 6 führt. Und das nun schon seit Anfang Juli. Jetzt wird die Vollsperrung der S 143 in Rosenhain noch rund eine Woche länger dauern. Eigentlich hatte die Ortsverbindung zum 4. August wieder freigegeben werden sollen.

Die Sperrung war nötig geworden, weil das Hochwasser und Starkregenereignis im Juni 2013 die Rosenhainer Ortsdurchfahrt schwer in Mitleidenschaft gezogen hatte. Das Rosenhainer Wasser verläuft an dieser Stelle in etwa 20 Meter parallel zur Straße und kreuzt dann die S 143. Die Straße verläuft flach und befindet sich auf etwa dem gleichen Niveau wie die angrenzende Wiese. Deshalb hatte das Hochwasser die Straße überflutet. Nun hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr auf einer Länge von rund 160 Metern die Fahrbahn und die Oberflächenentwässerung erneuert. Die rund 360 000 Euro teure Baumaßnahme wurde aus den Mitteln der Hochwasserschadensbeseitigung 2013 finanziert.

Die überörtliche Umleitung erfolgt weiterhin über die B 6, von dort nach Zoblitz (K 8452) und Schöps, weiter über die S 111 und S 122 nach Kleinradmeritz und zurück nach Rosenhain. (SZ/mva)

zur Startseite