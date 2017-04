Kleinopitz bekommt Tempo-30-Zone

Im Wilsdruffer Ortsteil Kleinopitz werden dieser Tage neue Verkehrsschilder aufgestellt. Diese zeigen eine Tempo-30-Zone an. Die Geschwindigkeitsbegrenzung gilt für den gesamten Ortsteil, also die Tharandter Straße, Schulstraße, Saalhausener Straße, Mittelstraße, Gartenstraße und Weißiger Straße. Die Einrichtung der Tempo-30-Zone soll von Dauer sein. „Das war ein Wunsch vieler Anwohner, weil die Kleinopitzer Straßen eng sind. Zudem gibt es dort kaum Fußwege“, sagt André Börner, Leiter des Bauamtes im Wilsdruffer Rathaus. Die Maßnahme sei mit dem Ortschaftsrat abgestimmt. Seit 2008 können die Kommunen über Verkehrseinschränkungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen auf ihren kommunalen Straßen selbst entscheiden. Durchgangsverkehr gibt es in Kleinopitz so gut wie nicht. Die einzig größere Straße führt in Richtung Tharandt, Großopitz und Weißig am Ort vorbei. (hey)

