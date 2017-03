Kleinode im richtigen Licht Für den neuen Fotowettbewerb sucht die Stadt Pirna Bilder von ganz besonderen Details. Zu sehen sind die Fotos im Untergrund.

Der Erlpeterbrunnen – hier nach der Restauration – ist eines der bekanntesten Sandsteinkundtwerke. Aber auch völlig unbekannte Details aus Sandstein sind für den Fotowettbewerb gesucht. © Daniel Förster

Mit dem nunmehr siebten Fotowettbewerb will Pirna erneut Hobbyfotografen vor kreative Herausforderungen stellen. Unter dem Titel „Kleinode Pirnas“ sucht die Stadt Aufnahmen, die echte Sandsteinperlen zeigen – egal, ob im Verborgenen oder weithin sichtbar, ob groß oder klein, ob Baudetail oder Gesamtkomposition, ob am Tage oder in der Nacht. Laut des Rathauses habe Pirna architektonisch so einiges zu bieten. Nun aber will die Stadt ergründen, welche Kostbarkeiten Pirnas die Einwohner zu ihren besonderen Schmuckstücken zählen und welche baukünstlerischen Juwelen sie hüten wie ihren eigenen Augapfel. Amateur- und Hobbyfotografen können bis zum 25. Juni 2017 bis zu drei Bilder im Rathaus einsenden – entweder per E-Mail, per Post mittels eines USB-Sticks oder eines anderen Datenträgers. Ausdrücklich eingeladen zum Wettbewerb sind Fotogruppen in Schule und andere Fotogemeinschaften. Die Teilnahmebedingungen gibt es auf der Pirnaer Internetseite. Ein Preisgericht wählt 20 bis 25 Werke aus. Diese werden vergrößert und ab 29. September in der Unterführung am Bahnhof ausgestellt.

kulturfoerderung@pirna.de

zur Startseite