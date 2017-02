Kleinnaundorfer wollen Haltepunkt aufhübschen

Der Kleinnaundorfer Ortschaftsrat trifft sich am Montag, 27. Februar, zu seiner Sitzung in der Grundschule an der Steigerstraße 14. Ab 19.30 Uhr geht es unter anderem um die Frage, ob sich Kleinnaundorf am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligen soll. Außerdem soll am ehemaligen Haltepunkt der Windbergbahn ein Eisenbahnwagen aufgestellt werden. (SZ)

