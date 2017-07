Kleinkind fällt in Görlitz aus dem Fenster Die Mutter des eineinhalbjährigen Mädchens hatte kurz die Wohnung verlassen.

Ein eineinhalbjähriges Mädchen wurde bei einem Sturz in Görlitz schwer verletzt. © dpa

Görlitz. Ein eineinhalbjähriges Kleinkind ist in Görlitz aus dem offenen Fenster gestürzt. Das teilte die örtliche Polizeidirektion mit. Das Unglück ereignete sich am Freitag, gegen 14.50 Uhr. Die Mutter des Mädchens hatte die Wohnung in der Jauernicker Straße kurz verlasse.

Das Kind kletterte vermutlich über die Heizung auf die Fensterbank im zweiten Obergeschoss, berichtet die Polizei. Von dort stürzte es circa acht Meter in die Tiefe. Mit schweren Verletzungen wurde es in eine Klinik gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (szo)

