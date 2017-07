Kleinkind auf Fensterbank löst Notruf aus Die Feuerwehr musste in die Strehlaer Fischergasse ausrücken. Die Mutter war sich offenbar keiner Schuld bewusst.

Aufregung in Strehla: Aufmerksame Nachbarn haben am Sonntagvormittag ein Kleinkind auf einer Fensterbank in der Strehlaer Fischergasse beobachtet. Das Fenster im zweiten Obergeschoss stand offen. „Da in der betroffenen Wohnung niemand auszumachen war, wurde per Notruf die Feuerwehr alarmiert“, so ein Mitarbeiter der Feuerwehr Riesa. Zur Unterstützung der örtlichen Kräfte wurde ebenfalls die Drehleiter der Riesaer Hauptwache geordert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte zwar kein Kind mehr im Fenster vor, dafür aber eine uneinsichtige Mutter. Die Arbeit der Feuerwehr war damit schnell beendet.

Auf Facebook wird die Mutter bereits heftig für die Verletzung ihrer Fürsorgepflicht kritisiert.

