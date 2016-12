Kind bei Verkehrsunfall verletzt Großenhain. Am Sonnabend passierte in Großenhain ein Unfall, bei dem ein Kleinkind angefahren wurde. Die sogenannte „Hummelbahn“, eine Zugmaschine mit zwei Anhängern, befuhr gegen 17.35 Uhr die Siegelgasse aus Richtung Frauenmarkt kommend in Richtung Naundorfer Straße. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem dreijährigen Kind, das mit einem Fahrrad unterwegs war. Das Kind erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Einbruch in Kleintransporter Hirschstein. In der Nacht zu Sonnabend waren Einbrecher in Hirschstein unterwegs. Die Täter schlugen auf der Elbstraße 4 an einem abgestellten Kleintransporter Toyota die Heckscheibe ein und entwendeten aus dem Fahrzeug verschiedene Werkzeuge im Wert von etwa 2000 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro.