Kleinigkeiten, die das gute Bild trüben Peter Hilbert über die neue Station der S-Bahn

Die Entscheidung war richtig, am Bischofsplatz einen neuen S-Bahn-Haltepunkt zu bauen. Das beweist die tägliche Praxis. Auch wenn der Neustädter Bahnhof nicht weit entfernt ist, wird die Station seit der Übergabe gut genutzt. Ab April fahren die Züge endlich auch im Viertelstundentakt. Dann soll sich die Zahl der Fahrgäste verdoppeln. Die Investition der Deutschen Bahn zahlt sich für die Dresdner aus.

Noch schöner wäre es allerdings, wenn da nicht die vermeintlichen Kleinigkeiten wären, die im Alltag jedoch viele Fahrgäste ärgern. Es kann doch nicht sein, dass ein Haltepunkt für Millionen gebaut wird, und ein knappes Jahr nach der Eröffnung gibt es noch immer keine Ständer für Fahrräder. Und das in einem Viertel, wo viele damit unterwegs sind. Nur ein Glück, dass sich die Stadt jetzt entschlossen zeigt und schnell eine Lösung zum sicheren Abstellen der Fahrräder schaffen will.

Auch beim sicheren Anschluss am neuen Haltepunkt hapert es derzeit noch. Zwar plant die Stadt jetzt den Ausbau des Bischofsplatzes. Doch vernünftige Radwege an der gerade gebauten Station können voraussichtlich nicht angelegt werden, weil die Bahnunterführung nicht genügend Platz bietet. Da entsteht beim Bürger schon der Eindruck, dass die Linke nicht weiß, was die Rechte macht. Auch wenn die Deutsche Bahn ein Staat im Staate ist, würde noch bessere Abstimmung guttun. Sonst kommt es zu den ärgerlichen Kleinigkeiten, die das ansonsten gute Bild trüben.

zur Startseite