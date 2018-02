Kleingartenanlage von Unbekannten durchsucht In Weißwasser sind mehrere Lauben aufgebrochen worden. Gestohlen wurde jedoch nichts.

Symbolbild © dpa

Weißwasser. Zwischen vergangenen Donnerstag und Sonntag sind am Kromlauer Weg in Weißwasser Unbekannte in eine Kleingartenanlage eingebrochen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilte, hatten die Täter dabei mehrere Lauben aufgebrochen und durchsucht, nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Es entstand ein Sachschaden von gut 2 000 Euro. (szo)

