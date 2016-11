Kleingärtner zittern um ihre Parzellen Das Umweltamt will den Blasewitz-Grunaer Landgraben umgestalten. Mit Folgen für die Gartenfreunde.

Schatzmeisterin Marita Hohlfeld und Rainer Krause vom Kleingartenverein Blasewitz ärgern sich über die Pläne der Stadt. Im schlimmsten Fall könnten sie sieben Parzellen verlieren. Denn der Landgraben soll verlegt werden. © René Meinig

Efeu rankt neben dem Gartenhäuschen empor, Tomaten und Kürbisse wachsen. Die Kleingärtner in Blasewitz genießen, wo es geht, die letzten zarten Herbstsonnenstrahlen. Diese Idylle könnte bald beendet werden. Denn das Stadtplanungsamt will das Gebiet rund um den Blasewitz -Grunaer Landgraben umgestalten. Der Hochwasserschutz soll verbessert werden. Im schlimmsten Fall müssen dafür sieben Kleingarten-Parzellen weichen.

Kein Verständnis für die Pläne der Stadtverwaltung hat Rainer Krause, Vorsitzender des Kleingartenvereins Blasewitz. „Sieben Parzellen sollen bei uns wegfallen, das können wir nicht nachvollziehen.“ Er versteht nicht, warum für den Gewässerausbau des Blasewitz-Grunaer Landgrabens so viele Grundstücke gekappt werden sollen. Er wohnt seit 1978 neben der Kleingartenanlage und bisher habe der Landgraben im Bereich der Gartenanlage noch jedes Hochwasser zurückgehalten. „Ich sehe die Notwendigkeit nicht.“

Das Umweltamt stellt jedoch klar: Das Gelände um den Blasewitz-Grunaer Landgraben muss umgebaut werden und das schnell. Der Zustand des Gewässers wurde vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mit „schlecht“ bewertet. Besonders im Bereich zwischen Heinrich-Schütz-Straße und Tolkewitzer Straße sei der Zustand „naturfern“, wie es auf Amtsdeutsch heißt. Der Bach verlaufe zu gerade, außerdem seien die steilen Böschungen gepflastert und es gebe keine typischen Pflanzen am Bach – alles Faktoren, die geändert werden sollen.

Doch bis es wirklich ernst wird, vergeht noch Zeit. Erst im kommenden Jahr soll das nötige wasserrechtliche Genehmigungsverfahren starten, so die Verwaltung. Je nachdem, wie lange das dauert, könne frühestens im Jahr 2018 mit dem Bau begonnen werden. Dann rechnet die Stadt mit einer Bauzeit von sechs Monaten. Kosten soll das gesamte Projekt rund 396 000 Euro. Warum sollen dafür die Parzellen weichen? Das Umweltamt führt eine „nahezu rechtwinklige Kurve“ des Gewässers an. In diesem Bereich ist ein sogenannter „Trittstein“ geplant. Mehr Platz und damit bessere Lebensbedingungen für Fische sollen so geschaffen werden. Wird der Bach breiter, können sich die Tiere besser vermehren und ausbreiten. Doch die Fläche, die dafür benötigt wird, ist derzeit mit den Kleingartenparzellen belegt. Das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft und das Umweltamt suchen gerade nach Ausweichstandorten für die betroffenen Gärtner.

Für die Vereinsmitglieder ist ihr Garten wie ein zweites Zuhause, das sie jahre- oder jahrzehntelang gepflegt haben. Die meisten sind zwischen 66 und 81 Jahre alt und können nicht mehr ohne Weiteres mit ihrem Garten umziehen, wie es die Verwaltung vorschlägt. Viele sind deutlich weniger mobil. Das Rathaus versucht Ausweichflächen in und um Dresden zu finden. „Eine enorme Entfernung von Blasewitz, vor allem mit öffentlichen Verkehrsmitteln“, sagt Rainer Krause.

Er wünscht sich nun einen Runden Tisch mit der Stadtverwaltung, um in Ruhe mit allen Beteiligten zu sprechen. Es gab und gibt intensive Gespräche mit dem Kleingartenverein als Pächter der Fläche, heißt es aus dem Rathaus. Außerdem seien weitere Abstimmungen mit den betroffenen Gärtnern geplant. Die Schreber um den Vorsitzenden Rainer Krause machen sich Sorgen, sie wollen gern in Blasewitz bleiben. Ähnlich geht es den Kleingärtnern aus der Sparte „Prießnitzaue“. Auch sie bangen um ihre Parzellen. Das Umweltamt plant, die Prießnitz um zehn bis 15 Meter zu verlegen. Künftig fließt sie dann dort entlang, wo jetzt noch die rund 100 Hobbygärtner ihr Domizil haben. Zum voraussichtlichen Baustart Mitte 2019 müssen alle 36 Parzellen geräumt werden.

Ob ein Teil der Gärtner ihre Flächen wieder zurückbekommt, ist noch unklar. Zwar hat es das Umweltamt geschafft, rund 4 000 der 12 000 Quadratmeter der Spartenfläche für eine spätere Nutzung zu sichern. Doch was dort passiert, sollen die Dresdner entscheiden. Für Mitte 2018 ist eine Diskussion mit den Bürgern geplant.

