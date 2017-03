Kleingärtner kämpfen um Parzellen Wegen der Flut ging Gartenland verloren. Der Ersatz reicht nicht. Nun muss um weitere Flächen gebangt werden.

Hochwasser ist ein Grund für den Verlust von Gärten, in Dresden wird das zunehmend zum Problem für die rund 50 000 Kleingärtner. © Archiv

Sie sollen Dresden bei der Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas 2025 unterstützen, und Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) betonte beim 26. Kleingärtnertag am Wochenende, welchen Beitrag die Laubenpieper für das Klima Dresdens leisten. „Die Stadt muss verdichtet werden. Umso wichtiger sind die Kleingartenanlagen als Grünflächen.“

Doch die reinen Zahlen sind ernüchternd. 126 Parzellen mussten nach dem Hochwasser 2013 aufgegeben werden, 21 Flächen der Stadt gingen verloren, weil sie als Bauland genutzt werden sollen, 15 weitere Parzellen betrifft dies auf privatem Grund und 22 Parzellen mussten aufgelöst werden. Als Ersatz wurden aber nur 43 neue Parzellen gefunden. „Die Ersatzflächen reichen einfach nicht“, erklärte der Vorsitzende des Stadtverbandes Dresdner Gartenfreunde, Frank Hoffmann. Denn es gibt faktisch keinen Leerstand, alle 23 300 Parzellen in Dresden sind belegt. Anders als in ländlichen Regionen Sachsens, wo Vereine aufgelöst werden.

Aber durch den Wissenschaftsstandort Ost, Gewässerumverlegungen, Hochwasserschutz müssen weitere 500 Parzellen geräumt werden und wegen der Umverlegung der B 6 bangen die Kleingärtner um 109 weitere Flächen, die sie derzeit noch nutzen. „Leider kann die Stadt nicht für alle Parzellen Ersatzflächen finden“, so Hoffmann. Im Zweifel gebe es eine Entschädigungszahlung. Aber die Gärtner brauchen Platz, um ihrem Hobby nachzugehen.

Jähnigen versprach, die Probleme gemeinsam mit dem Verband angehen zu wollen, verträgliche Lösungen zu suchen. „Wir planen einen Pool für Ersatzflächen.“ An der Reicker Straße werden die rund 100 Parzellen, die dem Wissenschaftsstandort Platz machen sollen, nur „umverlegt“, versprach sie. Auch Straßen- und Tiefbauamtsleiter Reinhard Koettnitz sagte auf SZ-Nachfrage, der Verlust an Gärten für den Bau an der B 6 werde so gering wie möglich gehalten. Er betonte, dass es aber ein Bau des Bundes sei.

Die im Vorfeld heftig debattierte geplante Notverwaltung von Kleingartenvereinen wurde von Hoffmann in der Versammlung zurückgezogen. Zuvor hatten es die 240 Delegierten abgelehnt, dass der Verband dafür Gebühren erheben darf. Hoffmann wollte so absichern, dass Vereine, die ihren Pflichten nicht nachkommen oder deren Vorstände sich auflösen, bis zur Klärung vom Verband gesteuert werden. Dafür sollten 20 Euro pro Parzelle und Monat fällig werden. „Das bedeutet, ihr habt kein Interesse, Anlagen in schwierigen Situationen zu erhalten“, bedauerte Hoffmann die Ablehnung. „Ihr schneidet euch damit ins eigene Fleisch“. Sparten kann im Zweifel auch die Gemeinnützigkeit entzogen werden, dann droht die Auflösung.

