Kleingärten zu verpachten Die Gemeinde Wachau bietet mehrere Parzellen am Rittergut in Lomnitz an.

Kleingärten liegen zurzeit im Trend. Besonders junge Familien bauen wieder gerne Tomaten und Mohrrüben an oder wollen eigene Äpfel ernten. Für Interessenten gibt es jetzt die Gelegenheit, einen Kleingarten zu pachten. Die Gemeinde Wachau möchte im nächsten Jahr in ihrer Kleingartenanlage in Lomnitz zahlreiche Parzellen in neue Hände geben. Der kleinste Garten hat eine Größe von 200 Quadratmetern. Die Anlage befindet sich in unmittelbarer Nähe des Rittergutes.

Grund für das Angebot: Unter anderem haben mehrere Kleingartenpächter aus Altersgründen die Bewirtschaftung ihrer Parzellen aufgegeben. Interessenten können sich ab sofort im Liegenschaftsamt der Gemeindeverwaltung Wachau melden. Dort werden dann auch Auskünfte über die Pachthöhe erteilt. (SZ)

Kontakt Gemeindeverwaltung Wachau unter

03528 480835

