Kleines Jubiläum im Begegnungscafé Zum 20. Mal lädt die ökumenischen Arbeitsgruppe Pirnaer und Flüchtlinge zum Treff ein.

Auch im Rathaus war das Begegnungscafé schon zu Gast. © Daniel Förster

Das Begegnungscafé, initiiert 2015 von der ökumenischen Arbeitsgruppe „Flüchtlingshilfe Pirna“, feiert ein rundes Jubiläum: Das Treffen, bei dem sich Einheimische und Flüchtlinge besser kennenlernen sollen, findet am 14. Januar zum nunmehr 20. Mal statt. Zu den Treffen kommen regelmäßig zwischen 150 und 200 Gäste.

Laut Isabell Oertel von der Initiative Begegnungscafé wollen die Organisatoren in der nächsten Runde auch den Anschlag in Berlin thematisieren und gemeinsam mit Familien aus Syrien, Afghanistan und dem Irak über Lösungsansätze debattieren, was man zusammen gegen Hass und Gewalt tun kann. Das Begegnungscafé sieht sich dabei schon in einer Vorreiterrolle, denn die gemeinsamen Treffen dienen auch dazu, Vorurteile abzubauen und Verständnis füreinander aufzubauen. Das nächste Begegnungscafé beginnt 14.30 Uhr im Kirchgemeindehaus, Schloßstraße 1. (SZ/mö)

