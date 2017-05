Kleines Haus mit großem Charme Im Klinikum Oberlausitzer Bergland wird viel Wert auf familiäre Atmosphäre gelegt. Das gefällt nicht nur den Patienten.

Der Ärztliche Direktor Dr. Jacek Glajzer, Geschäftsführer Steffen Thiele, Chefarzt Dr. Ulrich Krohs und Pflegedirektor Mathias Krause (von links) tragen Verantwortung für das Klinikum Oberlausitzer Bergland. © Matthias Weber

Erst vor wenigen Wochen ist das Klinikum Oberlausitzer Bergland selbst auf Herz und Nieren geprüft worden – und es ist kerngesund. Die Zertifizierung des Qualitätsmanagements ist erneut bestätigt worden. Das heißt für die Patienten aus der ganzen Oberlausitz, dass sie im Klinikum im Krankheitsfall weiterhin in den besten Händen sind. Es bietet moderne und individuelle Behandlungen und Pflege an beiden Standorten an. Über die Grundversorgung hinaus arbeitet das Klinikum im Schlaganfall-Ostsachsen-Netzwerk mit und engagiert sich in der Gesundheits- und Krankenpfleger-Ausbildung. Seit Jahren ist das Klinikum Akademisches Lehrkrankenhaus der Technischen Universität Dresden.

In Zittau ist erst vor Kurzem die neue Kinderstation eröffnet worden. „Rund 400 000 Euro hat das Klinikum aus Eigenmitteln dafür ausgegeben“, informiert Geschäftsführer Steffen Thiele. In Zittau entsteht auch ein Mutter-Kind-Zentrum. Die Entbindungsstation mit Kreißsälen und Kinderstation befinden sich unter einem Dach. Im Erdgeschoss soll es künftig zwei Arztpraxen geben: für einen Frauenarzt und einen Kinderarzt.

Über die Grenzen der Region hinaus geschätzt ist die Handchirurgie, die das Klinikum in Zittau anbietet. Wer zum Beispiel ein neues Kniegelenk benötigt, kann auch diesen Eingriff am Klinikum Oberlausitzer Bergland machen lassen. Seit fast drei Jahren ist das hier möglich.

Als Brustzentrum muss sich das Klinikum jedes Jahr einer Prüfung nach sehr strengen Kriterien unterziehen. „Und jedes Jahr bestehen wir diese Prüfung“, freut sich Dr. Jacek Glajzer, Ärztlicher Direktor des Klinikums. Das Brustzentrum ist vor 15 Jahren gegründet worden. Hier werden Erkrankungen der Brust diagnostiziert und behandelt. Auch die Nachbetreuung der Patienten erfolgt hier. Traditionell gewachsen ist die Onkologie. Am Klinikum werden Krebspatienten umfassend therapiert.

Eine Besonderheit ist das Herzkatheter-Labor. Mit hochmoderner Medizintechnik können erfahrene Ärzte und Schwestern schnell und sicher Diagnosen stellen.

Überhaupt legt das Klinikum großen Wert auf moderne Ausstattung. Die Operationssäle in Ebersbach und Zittau sind erst vor kurzem rekonstruiert worden. Fast eine Million Euro hat das gekostet. Auch hier sind Eigenmittel des Klinikums eingesetzt worden. Zur modernen Ausstattung gehört, dass es sowohl in Ebersbach als auch in Zittau sogenannte Schwerlasttische im Operationsraum gibt. Patienten mit einem Gewicht von bis zu 270 Kilogramm können auf diesen Tischen operiert werden. Auch die Pflegebetten werden nach und nach erneuert und auf schwergewichtige Patienten ausgerichtet.

Breiten Raum nimmt die Aus- und Weiterbildung des ärztlichen und pflegerischen Personals am Klinikum ein. Regelmäßig nehmen die Mitarbeiter an Fortbildungen teil und eignen sich so immer wieder neues Wissen aus der Medizin an. „Unser größter Schatz sind die Mitarbeiter“, sagt Dr. Glajzer. Sie sind freundlich und fachkompetent, betont er. Pflegedirektor Mathias Krause ergänzt, dass gerade so ein kleines Klinikum große Herausforderungen an alle Mitarbeiter stelle. „Hier gibt es kein Grenzdenken, die Mitarbeiter sind gut organisiert und leisten hochwertige Arbeit“, sagt der Pflegechef. Chefarzt Dr. Ulrich Krohs betont, dass am Klinikum Oberlausitzer Bergland sowohl unter den Kollegen als auch zu den Patienten ein familiärer Umgang gepflegt werde. Er schätzt das Individuelle, Fürsorgliche und die medizinische Kompetenz am Klinikum sehr.

Sehr gute Zusammenarbeit gibt es mit niedergelassenen Ärzten in der Region. Dr. Glajzer sei einmal im Jahr in der jeweiligen Praxis vor Ort und suche das persönliche Gespräch. „Wir arbeiten sehr kollegial zusammen“, betont er. Die vom Klinikum angebotenen Informationsveranstaltungen und Weiterbildungen werden von den niedergelassenen Ärzten gut angenommen.

