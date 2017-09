Kleines Feld, großes Geld Der Rennverein feiert doppelt: den zweitbesten Umsatz und die meisten Besucher des Jahres.

Erst kommt René Piechulek mit Poldis Liebling und dann eine Weile nichts. Der Jockey gewinnt noch ein weiteres Mal in Seidnitz und gehört zu einer Reihe von Doppelsiegern. © Jürgen Lösel

Klein, aber fein: So kann man sie beschreiben, die vierte Veranstaltung dieser Saison auf der Seidnitzer Galoppanlage. Da bietet der Dresdener Rennverein ein Pony- und acht Galopprennen, recht geringe Prämien, mit 74 Startern eine relativ überschaubare Teilnehmerzahl und freut sich dennoch – sogar zweifach: Er setzt am Sonntag beinahe 132 000 Euro um und damit fast so viel wie beim Saisonhöhepunkt am 17. Juni. Da sind es gut 134 000 Euro gewesen. Außerdem zählt der Klub am Sonntag 9 635 Fans – die Bestmarke für 2017.

Das Preisgeld, das er dafür ausschüttet, beträgt gerade mal 32 300 Euro – für alle Wettbewerbe. Mitte Juni hat allein die Dotierung des Auktionsrennens bei 52 000 Euro gelegen. Das beweist: Kleine Veranstaltungen bringen dem Verein häufig genauso viel ein wie große Renntage. „Kleines Feld, großes Geld“, sagt Michael Becker. Der Präsident reibt sich verwundert die Augen und vermutet erst einen Fehler beim Umsatz. Doch die Zahl stimmt – auch die bei den Gästen. Das zeigen Staus bei An- und Abreise sowie Schlangen an den Tageskassen und Totoschaltern. „Ein wunderbarer Tag“, sagt der Klubboss.

Wenn da nicht das Hauptrennen und vor allem dessen Ende wäre. Im Preis des Schillergartens arbeitet Tom Schurig auf der Stute Universal Star an der Spitze liegend mit der Peitsche. Beide behindern dabei den Wallach Sha Gino mit Amateurreiterin Lilli-Marie Engels im Sattel. Die Rennleiter stufen die Gewinner Schurig und Universal Star auf den dritten Platz zurück. Sie erklären die zweitplatzierte Stute Nemesis mit Bauyrzhan Murzabayev zum Sieger und stufen Sha Gino und Engels von Position drei auf Rang zwei hoch. „Die Richtigen haben gewonnen“, sagt der Vereinschef zum Urteil der Rennleiter. „Wir vertrauen der höheren Instanz.“

Die Zuschauer sehen gleich fünf Doppelgewinner – drei bei den Reitern und zwei bei den Trainern. Das gibt es auch nicht alle Renntage. Außer Jockey René Piechulek auf dem Hengst Poldis Liebling und dem Wallach Turfstern (die SZ berichtete) gewinnen auch Fabio Marcialis und Engels zwei Rennen. Der Italiener führt erst die Stute Norajean und dann den Wallach Blue Distant zum Erfolg. Sarka Schütz trainiert beide Pferde. Engels siegt zunächst auf dem Wallach Shabraque und schließlich im Sattel der Stute Chalcot. Beide Pferde stehen im Seidnitzer Rennstall von Trainerin Claudia Barsig. Die Warendorferin Engels schließt dank ihrer Saisonsiege neun und zehn in der Statistik der Amateurreiterinnen zur führenden Lena Mattes auf. Außerdem liegen sie und Murzabayev jetzt beim Dresdner Jockey-Cup mit jeweils vier Erfolgen vorn. Bei den Trainern führt Barsig im Kampf um das silberne Hufeisen nun allein mit fünf Siegen. Sie und ihre Seidnitzer Kollegen stehen bei 43 Erfolgen. „Unsere Trainer erleben ein sehr gutes Jahr“, sagt Becker. „Das spricht für unsere Zentrale.“

Er weist auch noch einmal auf die erste mitteldeutsche Galoppserie hin. Am Sonnabend folgt in Leipzig die vorletzte Station und eine Woche später in Magdeburg das Finale. Nach sechs von acht Rennen liegen Piechulek bei den Jockeys mit 17 Punkten, Elisabeth Storp bei den Trainern mit 22 Zählern sowie Nightdance Prince und Rudolf Storp bei Startern und Besitzern mit 13 Punkten vorn. In Seidnitz geht es am 7. Oktober ab 12 Uhr mit dem Großen Preis der Landeshauptstadt Dresden weiter.

