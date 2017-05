Kleinere Bühne für den DSC Dresdens Volleyballfrauen starten nach sechs Jahren nicht mehr in der Champions League – auch, weil ein Tausch scheitert.

Den letzten internationalen Pokal gewann der DSC 2010 im drittklassigen Challenge-Cup. © Matthias Rietschel

Das Abenteuer Champions League ist vorerst vorbei – für Dresden und für die Volleyball-Bundesliga der Frauen. Der DSC wird erstmals seit 2010/11 wieder im zweitklassigen Europapokal-Wettbewerb antreten. Als Meisterschaftsdritter hat sich der Klub für den CEV-Cup qualifiziert. Dabei hoffte man noch auf ein Hintertürchen für die Königsklasse. Meister Schwerin verzichtet nämlich auf seinen Startplatz, weil es „organisatorisch und auch finanziell nicht machbar ist“, wie es SSC-Manager Michael Evers erklärte. Aus denselben Gründen wird auch Vizemeister Stuttgart gar nicht erst um die Qualifikation spielen.

„Es gab daraufhin den Vorschlag von Schwerin und Dresden, die Startplätze zu tauschen. Wir haben das für uns geprüft und wären gern mit unserem Know-how von sechs Jahren Champions League wieder dort angetreten“, erklärt DSC-Geschäftsführerin Sandra Zimmermann. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch an den Regularien des europäischen Verbandes, und damit wird erstmals seit 2011 kein deutsches Frauenteam in der höchsten Spielklasse antreten.

Im Europapokal startet neben Dresden auch Stuttgart. In welchen Wettbewerb Schwerin nun einsteigt, entscheidet der europäische Verband in der zweiten Juniwoche. „Entsprechend der Regularien ist Schwerin wegen des Champions-League-Verzichts im Challenge Cup gemeldet. Der Verein hat einen Antrag auf einen freien Platz im CEV-Cup gestellt“, erklärt Jan Sienicki, Manager für Internationales bei der Volleyball-Bundesliga.

Schon seit 2007 spielt der DSC ununterbrochen auf internationaler Bühne und hat sich in der Champions League nach anfänglicher Skepsis längst etabliert. Im Zuschauerranking der Hauptrunde landet Dresden erneut unter den Top drei. „Wir haben uns eine hohe Reputation in Europa erworben“, meint Zimmermann. An dem Zuspruch soll sich auch kommende Spielzeit möglichst nichts ändern. Wer die Gegner sind, wird sich am 14. Juni entscheiden. Mit viel Lospech könnte der DSC sogar schon in der ersten K.-o.-Runde auf den Champions-League-Sieger treffen. Vakifbank Istanbul verpasste die Meisterschaft und spielt daher auch im Europapokal.

