Kleiner Zirkus in großer Gefahr

Zirkusdirektor Sascha Köllner hat seit Freitag keine ruhige Nacht mehr. Er sucht ein neues Winterquartier. Denn sein Circus Piccolino war am späten Freitagabend in Niedersedlitz Ziel einer Attacke, bei der Unbekannte Böller in Richtung seiner Ställe geworfen haben. Ein Feuerwerkskörper landete auf einem Strohhaufen, zum Glück brach kein Brand aus. „Das dauert, bis man da die Tiere draußen hat“, beschreibt der 39-Jährige ein Feuerszenario, vor dem er sich besonders fürchtet. Der Zirkus steht zurzeit ohne Zelt auf dem Milchwerk-Gelände Bismarckstraße. „Hier gibt es eine alte Werkhalle, da sind alle Fenster kaputt“, sagt der Zirkusdirektor. Vom Dach der Halle aus warfen Chaoten die Böller. Seine Frau, die drei gemeinsamen Kinder und 25 Tiere waren in Gefahr. Die Polizei suchte die Tätern. Auch ein Fährtenhund war im Einsatz, ohne Erfolg. „Hier gibt es Kanäle, in denen Rohre verlaufen“, weiß Köllner. Da sei es leicht zu verschwinden. (SZ/csp)

www.circus-piccolino.de

