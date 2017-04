Kleiner und feiner Die WGR schrumpft am Karl-Marx-Ring den nächsten Block. Dabei entstehen einige besondere Wohnungen.

Der Block Karl-Marx-Ring 44-54 (rechts) ist gerade erst fertig geworden. Nun beginnt der Umbau des Nachbarn mit der Nummer 56-64 (links). Er schrumpft von sechs Etagen auf drei bis vier. Auch die Außenanlagen sollen schöner werden.



Ein Neubauviertel verändert sein Gesicht: Die Einheitsblöcke der Wohnungsgesellschaft Riesa (WGR) aus DDR-Zeiten am Karl-Marx-Ring werden Stück für Stück umgebaut und dabei verkleinert. Das Ergebnis kann man sich schon länger an der Seite zur Klötzerstraße hin anschauen (siehe Grafik). Seit Kurzem ist auch der Block hin zur Berliner Straße fertig (siehe Foto). Am Montag hat offiziell der Umbau des nächsten Gebäudes am Karl-Marx-Ring begonnen – des Sechsgeschossers mit den Hausnummern 56-64.

Dort lässt der städtische Großvermieter auf kompletter Länge die obersten zwei Etagen abnehmen, bei den Aufgängen Nummer 64 und 62 verschwinden sogar drei Etagen. Damit nimmt die WGR noch einmal 24 Wohnungen vom Markt, um den Leerstand in Riesa zu verringern. Die Mieter der übrigen Wohnungen sollen dafür attraktivere Wohnungen bekommen. Im zuletzt sanierten Nachbargebäude hat das offenbar funktioniert. „Wir haben dort nur noch zwei, drei Einraumwohnungen frei“, sagt WGR-Chef Roland Ledwa. Dabei wurden auch eine ganze Reihe Wohnungen an neue Bewohner vermietet. Denn zeitweise hatten die Mieter ihre Räume wegen der Umbauarbeiten verlassen müssen. Manch älterer Bewohner, der in eine Wohnung im Umfeld ausgewichen war, ist gleich dort geblieben.

Die jetzigen Bewohner haben moderne Balkons mit Schiebeelementen erhalten – so ähnlich, wie man sie schon von der Klötzerstraße kennt. „Die kommen gut an bei den Mietern“, sagt Roland Ledwa. Außerdem will der Großvermieter bei der Gelegenheit auch die Außenanlagen vor dem Wohnblock zeitgemäß gestalten. Für manche Wohnungen werden Carports errichtet, sämtliche Mieter werden sich wohl auf die geplante Haltebucht zum Be- und Entladen freuen. – Eine andere Besonderheit dagegen wird man von unten kaum sehen: Die Wohnungen ganz oben sollen Dachterrassen erhalten, die durch das „Herausnehmen“ einer Außenwand Platz finden. So entsteht eine Freifläche, die auf drei Seiten von der eigenen Wohnung umgeben ist. Für solche außergewöhnlichen Angebote gibt es laut WGR Nachfrage in Riesa.

Vorher kommt auf die Bewohner allerdings noch eine monatelange Umbauphase zu – so, wie das im vergangenen Jahr schon im Haus nebenan zu beobachten war. Dort war unter anderem ein Minibagger per Kran aufs Dach gehoben worden, der dann Stück für Stück die Betonplatten der abzubauenden Etagen gelöst hat.

Das jetzt beginnende Bauvorhaben ist für die WGR das vorletzte am Karl-Marx-Ring: Die Sanierung des Gebäudes Nummer 18-24 ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Die dazwischen stehenden Blöcke gehören nicht der WGR, sondern der Genossenschaft.

Die WGR will außerdem dieses Jahr noch einen Block in Weida sanieren – die Glauchauer Straße Nummer 1-5. Sie soll ebenso vorgerichtet werden wie zuletzt das Nachbarhaus Nummer 13-17. Dort hatte man vergangenes Jahr unter anderem gebrauchte Balkons angebracht, die nach den Abrissen anderswo eingelagert worden waren. Aktuell verfügt Riesas größter Vermieter über 4 772 Wohnungen. Damit sind seit 2007 knapp 500 Wohnungen verschwunden. Gleichzeitig sank auch der Leerstand – von 14 Prozent (2015) auf aktuell 12 Prozent. „Es ist gut, dass die Genossenschaft und wir den Wohnungsmarkt in Riesa regulieren“, sagt Roland Ledwa.

Für die Abrisse gebe es zwar Fördergeld – das aber nur die reinen Abrisskosten decke. Die gleichzeitig anfallenden Nebenkosten – wie Umzugshilfen oder das Vorrichten von Ersatzwohnungen – seien sogar teurer als die Abrisskosten. „Dafür bleiben mehr als 80 Prozent der Kunden, die für einen Abriss ausziehen, Mieter bei der WGR“, freut sich Roland Ledwa.

