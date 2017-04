Kleiner Umweg zum Osterfeuer Wo ist über die Osterfeiertage gesperrt? Wo verlaufen die Umleitungen, wo gibt es Schleichwege?

zurück Bild 1 von 3 weiter Die Ortsverbindungsstraße zwischen Schönborn und Lampertswalde ist voll gesperrt. Bis Ende Juli ist hier zu. © Klaus-Dieter Brühl Die Ortsverbindungsstraße zwischen Schönborn und Lampertswalde ist voll gesperrt. Bis Ende Juli ist hier zu.

Die Lange Straße in Cunnersdorf ist voraussichtlich bis August für den Durchgangsverkehr gesperrt.

In Kalkreuth an der Paulsmühle kommt man noch einspurig am Brückenneubau vorbei. Voraussichtlich ab Juni ist ganz dicht.

Wer am Ostersonnabend zum größten Osterfeuer der Region nach Schönborn will, muss aus Richtung Großenhain Umwege in Kauf nehmen. Denn die Kreisstraße zwischen Lampertswalde und Schönborn ist seit Montag vollständig wegen Fahrbahninstandsetzung gesperrt. Das Osterfeuer aber wird am Sportplatz abgebrannt. Eine Zufahrt ist deshalb nur über Schönfeld und die Liegaer Straße möglich oder über Blochwitz. Ein Schleichweg führt von Lampertswalde über die Blochwitzer Straße und Ziegeleistraße. Bis voraussichtlich Ende Juli arbeitet hier die Matthäi GmbH Freienhufen. Die Autobahnzufahrt ist offiziell über Blochwitz/Ortrand bzw. Thiendorf ausgeschildert. Der Bus hält in Schönborn an einer Behelfshaltestelle Ziegeleiweg und fährt dann über die Liegaer Straße nach Schönfeld weiter.

Cunnersdorf ist noch gesperrt

Der Landkreis lässt auch in Cunnersdorf bauen – auf der Lange Straße hat der Straßenbau Wolfgang Hausdorf aus Dobra eine neue Abwasserleitung verlegt, nun wird die Straßenerneuerung vorbereitet. Voll gesperrt ist die Ortslage ab Brücke über die Röder am Schloss bis Ortsausgang Richtung S 91 auch über Ostern bis August/September. Die Einwohner sind die Straßensperrung bereits seit Juli 2016 gewöhnt. Die Zufahrt der Grundstücke ist allerdings gewährleistet. Schleichwege gibt es nicht. Der Bus bedient die Haltestelle Bieberacher Straße und fährt dann über Freitelsdorf, wo am Gasthof eine Behelfshaltestelle eingerichtet wurde. In der anderen Richtung geht es über Bieberach.

Noch einspurig an der Paulsmühle

Bis Ende Mai und damit auch über Ostern wird noch auf der S 91 nahe der Paulsmühle nördlich von Kalkreuth an der Brücke über die Dobra gebaut. Voraussichtlich ab Juni ist dann diese Zubringerstraße zur Autobahn A13 aber ganz dicht. Gebaut wird bis Herbst 2018 mit mehrmonatiger Winterpause und damit Aufhebung der Sperrung in diesem Zeitraum. In Richtung Großenhain erfolgt die Umleitung über Weßnitz und in Richtung Radeburg über Mühlbach. Während der Sperrzeit entfällt die Bushaltestelle Paulsmühle. Der Bus fährt bis Ortsausgang Kalkreuth, wendet dann über die Wettiner Straße und nutzt die Umleitung Richtung Großenhain. Die Haltestellen zwischen Folbern und Großenhain werden durch andere Buslinien abgedeckt.

Aus Großenhain geht es für die Buslinie 457 über die Martin-Scheumannstraße Richtung Rostig und weiter nach Kalkreuth. Von dieser Linie werden die Haltestellen zwischen Folbern und Großenhain/An der Turnhalle nicht bedient. Fahrgäste müssen die von Lampertswalde kommenden Buslinien 453 bis 456 und 467 nutzen, so die Verkehrsgesellschaft Meißen. Parallel zum Straßenbau auf der Staatsstraße an der Kalkreuther Paulsmühle wird die Brücke über die Röder als separates Los hergestellt, so das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Ausgegangen wird von einer Bauzeit von etwa acht Monaten plus Winterpause. Baubeginn ist voraussichtlich im Oktober. Das Baufeld der Brücke liegt neben der bestehenden Straße und hat damit keinen Einfluss auf die Verkehrsführung. Es wird gewährleistet, dass die Grundstücke der Anlieger ständig erreichbar sind.

Umleitung auch in Großenhain

Ab Dienstag nach Ostern ändert sich auch die Verkehrsführung auf der B 101 im Stadtzentrum Großenhain. Dazu wird gesondert informiert.

