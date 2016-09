Kleiner Umweg für mehr Sicherheit Anwohner in Tautendorf sorgen sich um die Sicherheit von Kindern. Die Idee: Ein Stück Straße wird dichtgemacht.

An dieser Kastanie in Tautendorf wird die Straße aus Richtung Bockwitz geteilt. Rechts herum geht es ins Hasenbach- und Schanzenbachtal. Kinder, die dort laufen, sind erst sehr spät zu sehen. Deshalb soll die Straße, auf der im Foto das Auto von DA-Fotograf André Braun steht, abgehangen werden. Blumenkübel und gegebenenfalls eine Bushaltestelle verhindern die Durchfahrt. Kraftfahrer werden zu einem kleinen Umweg gezwungen, haben dann aber eine bessere Sicht. © André Braun

Wer meint, in dem kleinen Ort Tautendorf kann gar nicht viel Verkehr über die Straßen rollen, der irrt offenbar. Das Gegenteil schilderten Mario Bilski und Siegfried Meyer den Mitgliedern des Technischen Ausschusses. Sie berichteten, dass auf den Straßen besonders in den Morgenstunden und am Nachmittag um die Feierabendzeit viel Verkehr herrscht. Der Grund: Die Ortsdurchfahrt werde als Abkürzung zwischen Leisnig und Colditz genutzt. Damit ersparten sich die Kraftfahrer den Weg über den Harthaer Kreisel.

So schlimm wäre das prinzipiell nicht, wenn die Kraftfahrer sich an die Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern halten würden. „Tun sie aber nicht“, schimpften beide Männer. Nach ihren Darstellungen hätten die meisten das verblichene 30- Schild am Ortseingang aus Richtung Bockwitz schon nach 50 Metern wieder vergessen. Der eigentliche Ortskern beginne aber erst später – und dort seien die meisten Autofahrer schon wieder viel zu schnell.

Kurzum: Die Anwohner haben Angst um die Kinder, die in Tautendorf auch schon mal auf der Straße spielen würden, unter Aufsicht, wie Bilski und Meyer versicherten. Aber auch den Schulweg der Kinder hielten die Erwachsenen für gefährlich. Denn Gehwege gibt es in dem gesamten Ort nicht.

Eine Insel teilt die Straße

Aufgerüttelt hat die Anwohner offenbar ein Unfall. Personen sind nach ihren Schilderungen dabei nicht zu Schaden gekommen. Aber soweit wollen es die Tautendorfer auch nicht erst kommen lassen. Eine kritische Stelle aus ihrer Sicht ist der Bereich um die Kastanie in der Dorfmitte geworden. Mit dieser „Insel“ wird die Straße sozusagen aufgeteilt. Und wer rasch um die Kurve fährt, könne Schulkinder leicht übersehen oder zu spät bemerken.

Als Vorschlag hat sich in der Ausschusssitzung herauskristallisiert, das kurze Straßenstück – sozusagen die Rechtsabbiegespur aus Richtung Bockwitz kommend – abzuhängen. Zunächst soll dort ein Blumenkübel aufgestellt werden, später dann noch eine Bushaltestelle, wenn die Verkehrsgesellschaft damit leben kann. Die Gespräche sollen in den nächsten Tagen gesucht werden. Schon jetzt dreht der Schulbus oben auf der Kreuzung und bringt die Kinder dann nach Leisnig.

Uwe Dietrich vom Ordnungsamt geht davon aus, dass die angeregten Lösungen Ende dieses Monats oder spätestens im Oktober umgesetzt werden könnten. Ein Vorteil davon ist nach den Worten von Bauamtsleiter Thomas Schröder, dass Blumenkübel und Bushaltestelle irgendwann wieder problemlos weggerückt werden können, sollte sich das erforderlich machen. Dietrich sagte aber auch noch einmal klar, dass die Ortsdurchfahrt von Tautendorf nicht zum Spielen angelegt ist. Zusagen, dass das Hinweisschild auf die 30er-Zone weiter in den Ort gestellt wird, gab er noch keine.

