Kleiner Schritt statt Befreiungsschlag Döbelns Frauen holten einen Punkt. Da war mehr drin.

Ein erster Schritt in Richtung Klassenerhalt ist gemacht, wenn auch nur ein kleiner. Dabei hätte es für die Damen des Döbelner SV ein Befreiungsschlag werden können. Doch zum ganz großen Erfolg fehlten ihnen in zwei Begegnungen insgesamt drei kleine Zähler.

Die erste Partie gegen den ESV Lok Zwickau II verloren sie knapp mit 6:8. Bei ihrem zweiten Auftritt vier Stunden später trennten sie sich vom TTC Elbe Dresden II Unentschieden. Der aktuelle Tabellenführer aus der Elbestadt hatte am Vormittag noch mit der gleichen Aufstellung beim TSV Falkenau, gegen den die Döbelnerinnen zum Saisonauftakt mit 6:8 unterlagen, haushoch mit 8:1 gewonnen. Umso höher einzuschätzen ist das 7:7 der Gastgeberinnen gegen Elbe Dresden II. Doch rückblickend war noch mehr möglich gewesen, zumal die Mittelsächsinnen derzeit jeden einzelnen Zähler gut gebrauchen können.

Im Spiel gegen den Spitzenreiter lagen die DSV-Damen gleich zu Beginn mit 3:0 in Front. Doch genau so schnell, wie sie sich die Führung herausgearbeitet hatten, ging sie auch wieder verloren. Beim Zwischenstand von 4:4 begann das Spiel von vorn. Vor dem letzten Einzel führten die Döbelnerinnen aber wieder mit einem Punkt. Doch dieses verlor Christiane Schneider nach einem 2:0-Vorsprung noch in fünf Sätzen.

Auch gegen den ESV Lok Zwickau II lag ein Sieg beziehungsweise ein Remis in der Luft. Zwar mussten die Gastgeberinnen zunächst einem frühen Rückstand hinterherlaufen, doch kurz vor dem Ende der Partie hatten sie den Anschluss wieder geschafft. Und die Döbelnerinnen hätten sogar die Führung übernehmen können. Allerdings mussten sich Anja Böhle und Evelin Dathe in den einzigen beiden Fünf-Satz-Begegnungen mit 2:3 geschlagen geben. Weil aber auch das letzte Einzel beim Stand von 6:7 an die Gäste ging, standen die Döbelnerinnen trotz einer überzeugenden Leistung mit leeren Händen da.

Erfolgreichste Spielerin aufseiten der Gastgeberinnen war Anja Böhle. Sie sicherte ihrer Mannschaft in beiden Partien viereinhalb Punkte – allein dreieinhalb gegen den Spitzenreiter. Christiane Prinzing hatte gegen Zwickau einen guten Lauf und konnte zwei Einzelerfolge zum Gesamtergebnis beitragen. (DA/jsc)

