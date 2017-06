Aus dem Gerichtssaal Kleiner Schaden, große Rechnung Eine Meißner beschädigt beim Aussteigen mit seiner Autotür einen Bus. Zwar meldet er den Unfall bei der Polizei, doch erst eineinhalb Tage später.

Durch den Unfall wurde die Stoßstange vom Anhänger des Busses hochgebogen. Statt den Unfall zu melden, haute der Verursacher erst mal ab. © Polizei

Der Busfahrer hat es gar nicht gemerkt. Als er mit seinem Gefährt in Robschütz ist, bekommt er über Funk die Mitteilung von der Zentrale der Verkehrsgesellschaft Meißen, dass sein Bus in einen Unfall verwickelt wurde. Der Fahrer schaut nach – und tatsächlich: Die Stoßstange des Anhängers ist teilweise hochgebogen.

Passiert ist das Ganze in der Nähe des Busbahnhofes in Meißen. Hier hat an einer Fleischerei der 57- jährige Fahrer eines VW Caddy im morgendlichen Berufsverkehr geparkt. Als er aussteigen will, seine Tür öffnet, verhakt die sich in einem an der roten Ampel stehenden Bus. Als dieser bei Grün anfährt, will der Autofahrer noch an eine hintere Scheibe des Busses geklopft haben. Aber das kann der Fahrer natürlich nicht bemerken.

Der Vorfall wäre für den Autofahrer wohl ohne Konsequenzen geblieben, wenn ihn nicht eine Zeugin beobachtet hätte. Die Taxifahrerin wartet am Bahnhof auf Kundschaft. Und die wundert sich, dass der Mann nach dem Unfall einfach in sein Auto steigt und weiterfährt. „Ich hatte erwartet, dass der Mann gegenüber zur VGM geht und den Schaden meldet“, sagt sie. Doch das tut er nicht. Daraufhin ruft die Zeugin die Polizei an.

Der Unfallverursacher meldet sich zwar bei der Polizei - allerdings erst eineinhalb Tage später. Da waren die Polizisten schon mehrfach bei ihm zu Hause, denn die Beamten haben ihn als Halter des Autos anhand des Kennzeichens ausfindig gemacht. Doch der Mann ist nicht da. Es gibt zwar einen Briefkasten mit Namensschild, aber keine Klingel. Vielleicht sind die Polizisten auch deswegen ein bisschen sauer, weil der Mann viel zu spät bei ihnen aufschlägt. Der beschwert sich: „Ich wurde behandelt wie ein Verbrecher, als hätte ich einen umgebracht“, sagt der Mann. Nun sitzt er auf der Anklagebank des Meißner Amtsgerichtes. Unfallflucht wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor.

Der Unfall habe ihn den ganzen Tag beschäftigt, deshalb habe er sich am nächsten Tag bei der Polizei gemeldet. Den Schaden von 2 386 Euro, den die VGM geltend macht, zweifelt er hingegen an. An seinem Auto sei überhaupt nichts zu sehen gewesen, behauptet er.

Tatsächlich hat die Verkehrsgesellschaft den Bus in ihrer eigenen Werkstatt repariert. Und da kam einiges zusammen. Allein acht Stunden wurden für das Lackieren der Stoßstange angesetzt. Nur 2,52 Euro kostet die Farbe. Dafür berechnet sie für die Lackierarbeiten 98 Euro – pro Stunde. Das seien die ortsüblichen Kosten, wie sie auch von der Dekra angesetzt würden, sagt ein Mitarbeiter der Gesellschaft vor Gericht.

Bezahlt ist der Schaden bisher nicht. Laut Versicherung liegt noch keine Schadensmeldung vor. Kann sie auch nicht, denn die VGM weiß bis zur Verhandlung noch gar nicht, bei wem das Auto des Angeklagten versichert ist. Der spielt den Unfall auch vor Gericht noch herunter, sieht gar nicht so recht ein, warum er angeklagt ist. Schließlich habe er sich ja doch noch bei der Polizei gemeldet. Zu spät, wie der Richter findet: „Sie hätten nur über die Straße zur VGM gehen müssen, um den Unfall unverzüglich zu melden.“

Ursprünglich wollte die Staatsanwaltschaft schon im Vorfeld das Verfahren wegen „geringer Schuld“ gegen eine Geldauflage von 200 Euro einstellen. Das war dem Richter aber zu gering. Nun muss der Angeklagte wenigstens 500 Euro zahlen. Und ist damit gut bedient.

