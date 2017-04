Kleiner Rembrandt Matthes Richter ist ein begabter Zeichner im Malkurs von Petra Rothe. Aus ihm könnte mal was werden.

Matthes Richter an einer Staffelei im Malkurs von Petra Rothe. © Kristin Richter

Düster sitzt die Fantasiefigur auf einem Ast und schaut hinüber zum düsteren Schloss. Das Bild, das Matthes Richter gerade nach der Vorlage eines Computerspiels malt, ist überwiegend dunkel. Aber es hat was. Es hat ein Leuchten, hat Stimmung, nicht nur durch das neongrün, das Matthes sparsam ins Bild gebracht hat.

Kursleiterin Petra Rothe, die das Kreativangebot nach längerer Krankheit nun wieder fortsetzt, ist begeistert. Matthes Richter ist quasi ihr bestes Pferd im Stall. Der 14-jährige Gymnasiast, Schüler der achten Klasse des Werner-von-Siemens-Gymnasiums, kommt schon viele Jahre in den Malkurs des soziokulturellen Zentrums Alberttreff. Bereits als kleines Kind zeichnete er. Doch Matthes Richter hat mehr als Ausdauer – er hat Talent.

Seine Mutter Grit Richter hat wohl ein bisschen mitgeholfen. Auch sie malt sehr gern, gestaltet am liebsten Kerzen und Keramik, wie Matthes erzählt. Als Kind hat er mit allem gemalt, was er in die Hände bekam: Stifte, Kreide, Malfarbe. Mittlerweile hängt sein ganzes Kinderzimmer voller Ölbilder – dabei hat er auch schon viele verschenkt, wie er sagt.

Beachtliche Leuchtkraft

Der 14-Jährige freut sich bei jedem neuen Motiv aufs Ergebnis. „Ich will was Schönes schaffen“, nennt er pragmatisch das Ziel seines Hobbys. Vor allem Landschaften bringt er auf die Leinwand. Und am liebsten mit dunklen Farben. Es ist wohl das Geheimnisvolle, das Mystische, das ihn anzieht. Die allermeisten Vorlagen, die er mit erstaunlicher Präzision und Sphäre umsetzt, sind Fantasiemotive.

Petra Rothe zeigt auf ihrem Handy ein großformatiges früheres Gemälde, auf dem im Zentrum eine Gestalt mit riesigen Flügeln steht, links und rechts von finsteren Armeen flankiert. Auch wenn die Kursleiterin die Motive nicht so mag, anerkennt sie den typischen Ausdruck, den Matthes seinen Bildern gibt. Das sei für einen 14-Jährigen beachtlich. „Trotz der dunklen Farbtöne gelingt ihm eine erstaunliche Leuchtkraft“, urteilt Petra Rothe.

Aus der eigenen Fantasie schöpfen

Woher das kommt, kann Matthes nicht erklären. Vielleicht ist es seine Faszination von Computerspielen. Matthes arbeitet weitgehend selbstständig und geduldig an seinen Werken. Petra Rothe schätzt es, wie er an seine Bilder rangeht, wie er mit Farben und Pinsel umgeht. „Ihm fehlt nur noch ein bissel Fleiß und Ausdauer, dann kann ein richtig guter Maler aus ihm werden“, sagt die Kursleiterin. Sie will ihn nun dazu bringen, auch ohne Vorlage zu zeichnen, aus der eigenen Fantasie zu schöpfen. „Möchtest Du Maler werden“, fragen wir Matthes rundheraus. Er weiß es noch nicht. Vorerst bleibt es sein liebstes Hobby.

Malkurs jeden Donnerstag 14 Uhr für ab Sechsjährige und 15 bis 17 Uhr für ab Achtjährige (auch in den Ferien). Kosten: 2,50 Euro inclusive Material.

Jeden Montag 18.30 bis 21.30 Uhr Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, Kosten: 4,50 Euro.

zur Startseite