Kleiner Park mit Attraktion Zum Dorffest in Technitz wird die neue Tischtennisplatte eingeweiht. Das geplante Turnier musste aber ausfallen.

Auch Annemarie Fleckeisen veruchte sich an der neuen Tischtennisplatte in der Parkanlage von Technitz. © André Braun

Die Tischtennisplatte steht im hinteren Teil der kleinen Parkanlage in Technitz. Trotz der gelegentlichen Regenschauer üben sich vier Spieler. Wenn der Tennisball auf Schläger oder Platte trifft, tönt ein lautes Pingpong zu den wenigen Besuchern herüber, die in dem kleinen Festzelt sitzen. Zum Dorffest wird in Technitz die neue Tischtennisplatte eingeweiht.

Eigentlich ist das Fest ein Ortsteilfest, denn das ehemals eigenständige Dorf gehört jetzt zur Stadt Döbeln. Schon vor der Eingemeindung hat es im Ort alljährlich mehrere Feste gegeben. „In diesem Jahr ist es das 23. Dorffest“, sagt der Vorsitzende des Ortschaftsrats Dieter Hundrieser. „Früher war es auf dem ehemaligen Sportplatz. Da verlief es sich. Seit wir diesen schönen kleinen Park haben, machen wir das Dorffest hier. Das ist familiärer.“ Organisiert wird das Fest von den sieben Mitgliedern des Ortschaftsrats.

Weil die Technitzer für ihren Park eine Besonderheit suchten, erhielten sie von der Stadt eine Tischtennisplatte. Die wurde von der Kommune nicht nur finanziert, sondern auch montiert.

Ursprünglich sollte es zum Dorffest ein Einweihungsturnier geben. Doch wegen des Regens wurde das abgebrochen. Trotzdem finden sich Spieler an der Platte ein. Mit dabei ist der Chef der Limmritzer Jugendfeuerwehr Steffen Thieme. Wie seine Frau Rosi sagt, trainiert er die drei anderen. Die Thiemes wohnen in Limmritz. „Die Limmritzer müssen heute nicht arbeiten“, sagt Rosi Thieme. „Da sind wir hergekommen. In Technitz wohnen viele Freunde von uns, die das Fest mit veranstalten. Es ist familiär und hat Tradition. Deshalb kommen wir gern her.“

Lothar Fleckeisen und Klaus Dehnert aus Technitz sind bei jedem Fest dabei, das im Ort gefeiert wird: „Es gehört sich für Technitzer einfach, herzukommen.“ Friedrich Merks wohnt gegenüber der Parkanlage. „Ich lebe seit 1963 in Technitz“, sagt er. Bei den Festen ist er fast immer mit dabei. „Ich habe es ja nicht weit.“ Auch Günter Heinrich und Thomas Ueschner wohnen in Technitz. „Das Fest hat Tradition“, sagt Heinrich. „Man kann trinken, essen und sich gut mit den Leuten unterhalten. Und jetzt kann, wer Lust hat, auch Tischtennis spielen.“

