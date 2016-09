Kleiner Ort, große Baustellen Zunächst wird in Koselitz eine Straße repariert und ein Gehweg gebaut. Dann ist die Röder-Brücke dran.

Entweder geht es nächste Woche mit den Bauarbeiten an der Straße zwischen Koselitz und Pulsen los. Oder die Woche darauf. Das teilte jetzt der Landkreis mit. © Eric Weser

Wann geht’s denn nun los in Koselitz? Diese Frage treibt momentan Anwohner, Autofahrer und viele andere aus der Gegend um. Gerüchten zufolge sollte der Straßenbau im Ort schon Ende voriger Woche starten. Aber ein Besuch im Teichgebiet zeigt: Von Bau-Aktivität gibt es hier keine Spur.

Fakt ist, dass indes der Landkreis den Straßenbau angekündigt hat. Doch zum Baubeginn gebe es immer wieder andere Aussagen, so Röderaues Bürgermeister Lothar Herklotz (CDU). Er kritisierte im Gemeinderat die Informationspolitik des Kreises, nannte sie „total unbefriedigend“. Seit einem Mitarbeiterwechsel in der zuständigen Abteilung erfährt die Gemeinde kaum etwas von den Kreis-Straßenbauvorhaben. „Wir werden zu spät oder gar nicht informiert“, so Herklotz.

Im Landratsamt ist man anderer Auffassung: Die Infos seien „stetig“ geflossen. „Die Zusammenarbeit zwischen Gemeindeverwaltung und Landkreis hat hier aus Sicht des Kreisstraßenbauamtes bestens funktioniert“, sagt dessen Leiterin Petra Otto. Der Bürgermeister habe das sogar bestätigt, als die Kreisräte jüngst auf Tour waren, um die Kreisstraßen zu befahren.

Abseits der (Un-)Stimmigkeiten zwischen den Verwaltungen bleibt die Frage: Wann geht’s denn nun los? Dem Kreis zufolge soll der Baustart „voraussichtlich am 26. September oder 4. Oktober“ erfolgen. Näheres soll bei einer noch ausstehenden Bauanlauf-Beratung geregelt werden.

Fest steht unterdessen, was gebaut wird: Demnach sollen am Ortende von Koselitz Richtung Pulsen die Straßenschäden beseitigt werden, die die Röderflut von 2010 hinterlassen hat. Außerdem wird ein neuer Gehweg angebaut. Anschließend wird außerorts die Straßendecke bis zum Graben am Feldteich instand gesetzt. Autofahrer müssen sich auf eine Vollsperrung einstellen – und weiträumige Umfahrungen. Wer in der Bauphase zum Beispiel von Koselitz nach Gröditz will, muss über Wülknitz ausweichen, und von da aus auf die B 169. Passanten sollen es einfacher haben. Für sie werde ein begehbarer Bereich zur Verfügung gestellt, so die Straßenbaubehörde. „Für Busfahrgäste werde eine provisorische Bushaltestelle im Bereich Straße Am Sportplatz eingerichtet“, heißt es weiter. Der Abschluss des Baus ist dem Vernehmen nach für Dezember vorgesehen.

Auf die nächste große Baumaßnahme können sich die Koselitzer aber schon einstellen. Nächstes Jahr will der Landkreis die 50 Jahre alte Brücke über die Kleine Röder neu bauen. Die Querung ist wegen ihrer Lage besonders wichtig fürs Verkehrsnetz, heißt es vom Landratsamt. Besondere Aufmerksamkeit bekommt die Brücke aber auch wegen ihrer Rolle bei Überflutungen. Da hatte sie sich zuletzt als Hindernis erwiesen – und für einen erhöhten Wasserspiegel gesorgt. Der Neubau soll den sogenannten Aufstau verhindern. Die Durchflussbreite der neuen Brücke soll demnach auf zehn Meter erhöht werden, das sind drei Meter mehr als bisher. Und auch die Unterkante der Brücke soll 30 Zentimeter höher liegen als beim jetzigen Bauwerk. Eine Stauwirkung sei damit nicht mehr zu erwarten, heißt es vom Landkreis.

Bürgermeister Herklotz will erfahren haben, dass die Brücke zwischen März bis September 2017 gebaut wird. „Den Sommer über ist Koselitz ein geteiltes Dorf“, sagte er. Der Kreis spricht dagegen davon, dass der Bau „für 2017“ vorgesehen ist.

