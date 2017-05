Kleiner Mann, was nun? Vor 50 Jahren drehten Defa und DDR-Fernsehen in Görlitz einen Zweiteiler, der zu den großen Erfolgen der Filmkunst wurde.

Drehpause auf dem Demianiplatz: Arno Wyzniewski bereitet sich auf die nächste Szene vor. Sie wird ihn inmitten großstädtischen Berliner Flairs zeigen, umgeben von zahlreichen zeitgenössischen Autos, Doppelstockbussen und Straßenbahnen.



Die Görlitzerin Marianne Weiner erinnerte sich 2001 in einem Leserbrief: „Für uns junge Leute waren die Dreharbeiten beeindruckend. In einer Pause stand Wolf Kaiser nahe der Zuschauer am Demianiplatz, ein Kerl wie ein Schrank, gut gelaunt, und jeder hatte den Eindruck: Dem muss man einfach so Guten Tag sagen...“ Auch Marianne Weiner tat das, und Wolf Kaiser grüßte freundlich zurück. Kein Gedanke an Abschottung, Security, Geheimnistuerei. Es war nicht Hollywood. Es war die Defa.

Im Mai 1967 drehte Babelsberg mal wieder in Görlitz. Im Auftrag des Fernsehens entstand der Zweiteiler „Kleiner Mann, was nun?“ Im Osten als solides Kunstwerk anerkannt, bei der Ausstrahlung im „Westfernsehen“ als geniale Fallada-Verfilmung gelobt. Eine BRD-Fernsehzeitschrift schrieb sogar: Unwahrscheinlich, was es in der DDR für brillante Schauspieler gibt.

Sie waren auch in Görlitz, Inge Keller, Wolf Kaiser, Herbert Köfer, Rolf Ludwig und vor allem die beiden Hauptdarsteller Jutta Hoffmann und Arno Wyzniewski. In der Regie von Hans-Joachim Kasprzik verwandelten sie mit einem Großaufgebot historischer Fahrzeuge den Demianiplatz in das großstädtische Berlin der 20er Jahre, zeigten den sich immer gefährlicher drehenden Strudel der Weltwirtschaftskrise. Da bekam das Warenhaus Glanz und der Hauptheld am Ende das Elend der Gosse. Es wurde ein Film in Schwarz-Weiß, der noch heute große Strahlkraft besitzt und zu einem bleibenden Kunstwerk wurde, ein Film, auf den Görlitz als „Mitspieler“ durchaus berechtigt stolz sein kann.

