Kleiner Mann, was nun? Fotos waren gestern, heute kann man sich in Dresden selbst als 3-D-Figur drucken lassen. Ein Selbstversuch.

Ich und Ich in trauter Zweisamkeit. SZ-Redakteur Henry Berndt ließ sich auf der Prager Straße probescannen. © Sven Ellger

Irgendwie fühlt man sich hier drin beobachtet. Auf dem hölzernen Podest in der kleinen weißen Kabine gucken mich acht Kameras an, zwei in jeder Säule. Stillgestanden heißt jetzt die Devise – für die nächsten sieben Sekunden. Nach dem Startsignal bewegen sich aus 2,10 Meter Höhe vier Laser auf meine Schuhe zu, die ich ruhig vorher mal hätte putzen können. Denn Viet Hoang hat versprochen: Mein Ebenbild im Maßstab 1 zu 10 wird mir später auch im kleinsten Detail gleichen.

Doch diese Geschichte muss früher beginnen, bei der Frage, warum ich eine Figur brauche, die genauso aussieht wie ich. Viet Hoang weiß es. Der in Vietnam geborene und in Berlin aufgewachsene 32-Jährige ist einer der drei Gründer und Geschäftsführer von 3DyourBody, der Firma, die Menschen in Miniaturen verwandelt. Direkt nach ihrem gemeinsamen BWL-Studium haben sie sich mit ihrer Idee selbstständig macht, Investoren gewonnen und rangeklotzt. Auf die Idee kamen sie durch eine japanische Fernsehdoku.

Beam me up, Viet!

„Unsere Figuren sind die Fotos der Zukunft“, sagt der 32-Jährige mit strahlenden Augen. Deswegen sei er „ein Riesenfan“ von seinem Produkt. Zweifellos eine wichtige Voraussetzung. Drei Jahre nach dem Start in Berlin wurde vor wenigen Wochen in Dresden die deutschlandweit dritte Filiale eröffnet. Auf der Prager Straße – das hört sich bombastisch an. Doch diese Ecke am hinteren Ende der Einkaufsmeile, im Erdgeschoss der Prager Zeile, hat nicht den allergrößten Publikumsverkehr. Eher 1B-Lage also, aber verkaufen muss sich ja schließlich die Idee.

In dem hellen, schlichten Laden fällt vor allem die Scan-Kabine ins Auge, die an eine Teleportationsmaschine erinnert. An der Wand stehen Figuren in allen Größen in einem weißen Regal. Eindeutig Ikea. „Unsere Kunden sollen sich bei uns wie zu Hause fühlen“, sagt Viet und lacht.

In der Weihnachtszeit steckten schon jede Menge neugierige Leute ihre Köpfe durch die Tür. Den ganz großen Andrang gibt es aber bislang noch nicht. „Wir sind uns aber sicher, dass sich unsere Qualität durchsetzt.“ Und dann beschreibt Viet, wie diese Qualität entsteht. Die Figuren, die aus einem 3-D-Drucker entsteigen, bestehen aus Gips und Kunststoff. In 0,1 Millimeter dicken Schichten werden sie von unten nach oben übereinandergebaut, gleichzeitig kommen die Farben dazu. So ein schweineteurer 3-D-Drucker steht bislang nur in der Berliner Filiale.

Aber nicht nur deswegen kann ich meine Figur nach dem Scan nicht sofort mit nach Hause nehmen. Erst muss ein Grafiker sich das Bild anschauen und Fehlstellen ergänzen, die weder Scanner noch Kameras erwischt haben. „Auch nach dem Druck ist noch viel Handarbeit nötig“, sagt Viet. Noch kommt die Figur nämlich ziemlich grau und unförmig daher. Mit einem Kompressor wird sie zunächst vom gröbsten Staub befreit. Ist die Maschine dabei zu stark eingestellt, kann die Reise für mein Ebenbild schon hier zu Ende sein. „Zu diesem Zeitpunkt sind die Figuren noch unheimlich zerbrechlich“, sagt Viet, der in der Firma für die Produktion zuständig ist. „Glauben Sie mir, wir haben schon viel Lehrgeld bezahlt.“

Mit feinsten Werkzeugen macht er sich nun an den Feinschliff, nimmt zum Vergleich Fotos dazu, die er nach dem Scan von Details wie meiner Frisur und der Zeitung in meiner Hand gemacht hat. Als er zufrieden ist, kommt die Figur noch in ein Bad, eine Art Sekundenkleber, mit dem sie sich vollsaugt, um die nötige Stabilität zu gewinnen. Jetzt noch eine Runde im Ofen trocknen – fertig. Es erscheint naheliegend, dass es meine Figur bei so einem Aufwand nicht im 1-Euro-Shop zu kaufen gibt. Die Preise gehen bei rund 200 Euro los. Nach oben gibt es keine Grenzen. Mit der Express-Lieferung kann ich mein Miniatur-Ich nach sieben Tagen in den Händen halten. Standard sind etwa zwei Wochen.

Nächstes Projekt: Goldene Büste

Der Kreativität der Auftraggeber sind übrigens keinerlei Grenzen gesetzt – auch unabhängig von der gescannten Realität. Beim nächsten Mal würde ich mir wahrscheinlich ein Sixpack machen lassen. Alternativ könnte ich mir auch eine Büste in Bronze, Silber oder Gold vorstellen. Das wäre doch mal ein Investment. „Alles machbar“, unterstützt mich Viet.

Etwa 3 000 Figuren habe das Unternehmen seit 2014 schon produziert. Bis jetzt sei man noch an keinem Wunsch gescheitert. Er könne sogar Heiratswilligen digital die Arme brechen, damit sie als Hochzeitsfiguren am Ende eng umschlungen zusammenstehen, ohne sich beim Scan gesehen zu haben. „Auch Haustiere werden gern als Motive genommen“, sagt Viet. Einfach eine Handvoll Leckerlis mitbringen und darauf hoffen, dass der dankbare Hund mal kurz stillhält.

Meine Figur ist inzwischen eingetroffen. Die Details sind verblüffend, bis zu den Falten in der Jeans! Hübscher machen habe ich ja nicht bestellt. Jetzt frage ich mich nur: Kleiner Mann, was nun? Auf meinem Bürotisch ist kein Platz. Meine Freundin hat auch schon abgewunken. Ich hoffe, meine Eltern freuen sich.

Warum und von wem oder was brauchen Sie eine Miniatur? Für die beste Idee gibt’s eine kostenlose Figur von 3DyourBody im Maßstab 1:10. Schreiben Sie bis Dienstag, 17 Uhr, eine Mail mit dem Betreff „3-D-Figur“ an sz.dresden@ddv-mediengruppe.de

