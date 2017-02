Kleiner Kater im Stadtpark zugelaufen

Tierfreunde aus Neustadt suchen nach dem Besitzer eines jungen Katers, der diese Woche in der Stadt herumstreunte. Das Tier wurde am Dienstag am Betreuten Wohnen nahe dem Arthur-Richter-Park entdeckt. Der Kater ist offenbar sehr jung. Sein Fell ist weiß und hat rote Flecken. Um den Hals trägt er ein schwarzes Halsband. Das Tier hat Menschen gegenüber keine Scheu. Im Gegenteil. Es ist sehr zutraulich und anhänglich. Eine tierliebe Neustädterin kümmert sich aktuell um den Kater. Sie hat ihn bei sich aufgenommen, bis die eigentlichen Besitzer gefunden wurden. Sie können sich unter 03596 604174 melden und den ausgebüxten Kater wieder abholen. (SZ/kat)

zur Startseite