Kleiner Kampfkünstler fährt zur Weltmeisterschaft Der elfjährige David Luft trainiert Muay Thai – und ist darin sehr erfolgreich. Im August geht’s sogar nach Thailand.

David Luft ist als Schüler der sechsten Klasse schon Deutscher Meister im Thaiboxen geworden. Der Gymnasiast trainiert viermal die Woche in Dresden. © Anne Hübschmann

Kampfsportarten gibt es viele: Kung-Fu und Kickboxen, Karate oder K1. Dass David Luft zum Thaiboxen gekommen ist, hat er seinem großen Bruder zu verdanken. Der wohnt in Dresden und machte das damals, als David noch Wasserspringer in Riesa war.

Sport mochte der schmächtige Sechsklässler schon immer. Aber er wollte sich auch verteidigen können, nachdem ihm in der Grundschule größere Schüler geärgert hatten. Jetzt würden sie es vermutlich nicht mehr wagen, wenn sie wüssten, was David drauf hat: Innerhalb von knapp zwei Jahren lernte er das Thaiboxen, auch Muay Thai genannt, so gut, dass er jetzt sogar tief in Westdeutschland deutscher Meister in seiner Altersklasse wurde. Seine Mutter Olga macht das sehr stolz, sie fährt ihn auch mehrmals wöchentlich nach Dresden zum Training in den I.S-Double Touch Gym Dresden e.V. Doch eigentlich mag sie dieses Kämpfen gar nicht. „Das ist nicht meins“, sagt sie ehrlich. Das hat sich auch mit der Aussicht auf einen Weltmeistertitel für David nicht verändert. Doch für ihren Jüngsten tut sie alles.

Sport gibt ihm Selbstvertrauen

Allerdings kennt Olga Luft den Trainer Igor Skalazki aus Meißen. Er stammt wie sie aus Russland. Sie kauft David außerdem immer eine neue Ausrüstung, wenn die alte kaputt ist. „Der Sport hat meinen Sohn sehr vorangebracht“, freut sich die Großenhainerin. Als Kleinkind konnte David nämlich schlecht laufen.

Jetzt bringt ihm das Training Kondition, Kampfgeist und Selbstvertrauen. Schon voriges Jahr hatte David unter 250 Teilnehmern an den deutschen Meisterschaften teilgenommen. „Damals hatte ich noch keine Erfahrungen und außerdem Pech“, erzählt der Elfjährige. Dieses Mal zahlte sich sein hartes Training aus. Auch sonnabends hatte David noch trainiert. Und das, obwohl er neben dem Thaiboxen auch Schach spielt und in der Musikschule Akkordeon lernt.

Mit vier goldenen und zwei Silbermedaillen in verschiedenen Altersklassen fuhren die Dresdner von der deutschen Meisterschaft nach Hause. Zu viert wollen sie im August zur Weltmeisterschaft im Muay Thai nach Thailand. „Das ist ein richtig teurer Sport, die Flüge müssen wir selbst bezahlen“, so Olga Luft. Doch sie hat Hoffnung: In drei Jahren soll Thaiboxen olympisch werden.

Staatsanwalt oder Kriminalpolizist

Dass David dann noch dabei ist, bleibt anzunehmen, wenn er in der Schule nicht abrutscht. Denn Zeit für Hausaufgaben muss auch noch bleiben. Doch der Gymnasiast hat ein Ziel vor Augen: Er will studieren, will Staatsanwalt oder Kriminalpolizist werden. Und er will „kämpfen, ohne dass man Ärger bekommt“. Ein Draufgänger ist er nicht – auch kein Angsthase. Er will sich so verteidigen lernen, dass ihm keiner was anhaben kann im Sport. „Ich habe einen starken Schlag“, schätzt David selbst ein. An der Technik feilt er immer weiter.

