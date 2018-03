Judo Kleiner Kämpfer mit großem Willen David Kutsch hat in seiner Altersklasse alle Kämpfe gewonnen. Damit trägt er zum Pokalsieg seines Teams bei.

David Kutsch (links) vom Döbelner SC sicherte sich den Sieg in der Altersklasse U 13 bis 34 Kilogramm. Auch gegen Julius Hummert aus Dresden gewann er deutlich. © André Braun

Döbeln. Mit seinen elf Jahren ist David Kutsch vom Döbelner SC schon ein erfahrener Judoka. Schließlich betreibt er diesen Sport bereits seit sechs Jahren. Und mit diesem Selbstbewusstsein tritt er auch auf. Das haben seine Gegner beim 8. Stiefelpokal zu spüren bekommen.

Fast jeder Kampf endete vorzeitig zugunsten von David, der in der Altersklasse U 13 bis 34 Kilogramm startet. Oft setzte er seine Lieblingstechnik, den Hüftwurf, an. „Mir gefällt einfach alles am Judo“, sagt David, der sich aber auch für das Gitarre spielen begeistert und Hip Hop tanzt. Zur Schule geht er ins Döbelner Lessing-Gymnasium. Neben Sport zählen auch Biologie und Geografie zu seinen Lieblingsfächern. Sein Trainer Jens Abel lobt den Trainingsfleiß, den David Kutsch an den Tag legt. Auch wie er in die Kämpfe hineingeht, nötigt dem Trainer Respekt ab. „David ist ein energischer Athlet, man spürt den Siegeswillen förmlich“, so Abel.

Mit seinem Sieg in seiner Altersklasse hat David Kutsch einen Anteil daran, dass die Mannschaft des Döbelner SC die Pokalwertung gewonnen hat. Der Gastgeber sicherte sich die Trophäe mit 250 Punkten vor dem Judoclub Leipzig (106) und Judo Holzhausen (101). „Wir haben den Pokal zum dritten Mal in Folge errungen und dürfen ihn nun endgültig behalten“, freute sich Henry Ney, Abteilungsleiter Judo beim Döbelner SC. In der Altersklasse U 11 holten Johann Teuchert, Lucy Joelle Wetzig, Anastasia Bregvadze, Annabell Astrid Schurig und Alina Schmidt Siege für den Döbelner SC. In der Altersklasse U 13 gelang dies neben David Kutsch auch Elias Preiß, Maik Edward Laschet, Josephin Teuchert, Emily Wehle, Anna Lorenz, Chantal Abel und Matilde Adam.

Insgesamt starteten bei diesem Turnier 210 Kämpfer aus 20 Vereinen, darunter 50 vom gastgebenden Verein. „Zeitgleich fand ein Sichtungsturnier der AK U 13 in Rodewisch statt. Diese Terminüberschneidung war aber kaum zu lösen“, sagte Henry Ney. Obwohl dies sicherlich einige Starter gekostet habe, sei man sehr zufrieden. „Auch wenn die Sanitäter einige Male zum Einsatz kamen, war das Turnier wieder eine gelungene Sache. Unser Dank gilt allen Helfern und Sponsoren“, so Ney.

