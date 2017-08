Kleiner Junge fällt vom Anhänger Ein Unfall bei der Kremserfahrt bringt gleich mehrere Ungereimtheiten ans Tageslicht.

Nach dem Sturz von einem Anhänger muss ein Kind zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. © Symbolfoto/dpa

Am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr war ein 63-Jähriger mit einem Traktor und Kremseranhänger auf der Seerhausener Straße im Riesaer Ortsteil Jahnishausen unterwegs. Auf dem Anhänger befanden sich 14 Personen. Während der Fahrt stürzte ein Junge (5) vom Anhänger. Er wurde am Kopf verletzt und musste zur weiteren Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Anhänger nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Einen Personenbeförderungsschein konnte der 63-Jährige ebenfalls nicht vorweisen. Die Ermittlungen dauern an.

