Kleiner „Jägerhof“-Saal braucht mehr Pflege

Rund 10 000 Euro ließ sich die zu diesem Zeitpunkt noch selbstständige Gemeinde Wiednitz ein 4,20 mal 8,50 Meter messendes Wandgemälde im kleinen Saal des Kultur- und Vereinshauses „Jägerhof“ kosten. Im Dezember 2011 und damit nur wenige Tage vor der mit dem Jahreswechsel erfolgten Eingemeindung nach Bernsdorf war es erstmals öffentlich gezeigt worden.

Die Anfertigung dieses Wandgemäldes war die letzte Maßnahme, an die sich der Wiednitzer Sven Müller erinnern kann. Seither gab es keine Renovierungsarbeiten mehr in diesem Veranstaltungsraum, dessen Nutzung stark gestiegen ist. So gut wie jedes Wochenende finden Veranstaltungen statt. Weil er in der Nachbarschaft wohnt, weiß er das so genau. „Die Wände sind beschmutzt. Der Fußboden ist zerkratzt“, schilderte der junge Mann in der jüngsten Sitzung des Bernsdorfer Stadtrates. „Der Saal wird auf Verschleiß gefahren“, findet er. Sven Müller wünscht sich daher von der Stadtverwaltung ein Konzept, wie dieser Saal in Schuss gehalten werden soll. (rgr)

zur Startseite