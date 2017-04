Kleiner Gigant mit großer Anziehungskraft Seit dem Wochenende ist die neue Strecke der Waldeisenbahn eröffnet. Aber wie fährt es sich darauf wirklich?

Die Loks der Waldeisenbahn Muskau sind die altbekannten. Die Ausblicke, die die neue Strecke entlang der Tagebaukante südlich von Weißwasser bieten, sind – zumindest aus Eisenbahnersicht – brandneu und heiß begehrt. Tipp: am besten bald buchen. © dpa

Himmel und Menschen: Die Eröffnung der neuen Tonbahnstrecke der Waldeisenbahn zum Aussichtspunkt am Schweren Berg vor den Toren Weißwassers zog Besucher in Scharen an. Tausende wollten die Einweihung der elf Kilometer langen Strecke nicht verpassen. Mitten unter ihnen Familie Großmann. Eigentlich aus dem nordsächsischen Belgern, besuchten die Enkel Gunner (6) und Florentine (4) mit Mama und Papa zu Ostern die Großeltern in Bad Muskau. Der Opa war einst Förster und kannte die Wälder des alten Tiergartens gut. Den gibt es nun zu großen Teilen nicht mehr. Opa kannte auch die alte Tonbahn nach Mühlrose. Der Wald dorthin ist ebenso verschwunden wie die Gleise. Inzwischen steht dort schon der Vorschnittbagger. „Trotzdem“, so sein Sohn, der auch Förster wurde und den die Liebe in die Ferne trieb, „möchten wir in der alten Heimat die neue Tonbahn kennenlernen.“

Zu sehen gibt es wahrlich einiges. Angefangen mit dem einst eigens für die Wald-eisenbahn errichteten Bahnhof Teichstraße, über die Tagebaurestlöcher, aus denen geisterhaft abgestorbene Baumstämme herausragen, bis zum Umsetzen der Lok am Halbendorfer Wechsel. Danach die Fahrt über die große Eisenbahnbrücke. Und schließlich das Panorama am Tagebaurand. Wer den asphaltierten Weg entlang der Tagebaukante kennt, dem sind die Aussichten durchaus bekannt. Aus den fahrenden Waggons setzen sie sich jedoch zu einem ganz neuen, nie gesehenen Eindruck zusammen. Wie im Film. Tagebau in Motion. Ein Kontrastprogramm zu den Strecken in die Parks von Kromlau und Bad Muskau, wo Harmonie regiert und nicht Industrie.

Von der kalten Eisenbahnfahrt sind auch Gunner und Florentine begeistert. „Nächstes Mal wird es bestimmt wärmer sein“, sagen sie. Mit dieser Hoffnung sind sie nicht die einzigen. Alle Besucher dürften auf warmes Wetter gesetzt haben.

Die WEM verfügt inzwischen über vier Arnim´sche Dampfloks und eine Gastdampflok aus Gütersloh. Drei sind einsatzfähig, eine ist zur Aufarbeitung in einem Bahnwerk und die fünfte bis zur Aufarbeitung in der „Anlage Mitte“ abgestellt. Keine 600-Millimeter-Bahn hat europaweit einen solchen historisch verfügbaren Dampflokbestand. Mit den zwei Arnim-Lokomotiven bei der Cottbuser Parkeisenbahn sind immerhin wieder sechs über einhundert Jahre alte Waldeisenbahnloks in der Lausitz vorhanden.

Wer hätte vor fast 40 Jahren, als die Waldeisenbahn Muskau eingestellt, abgebaut, die Fahrzeuge für Westgeld verhökert und die Erinnerung mit wenigstens einer Dampflok, der „Diana“, auf einem Betonsockel im Neubaugebiet von Weißwasser letzter Zeuge der WEM wurde, damals an ein Comeback gedacht wie nach der Wende und nun zu Ostern 2017? Diana ist schon lange zu ihrem zweiten Leben erwacht, und seit Karfreitag ist die WEM nun noch um eine Riesenattraktion reicher. Wer im Jahreslauf mitfahren möchte bei den Sonderfahrten, ist gut beraten, sich bei der Fahrkartenbuchung etwas schneller zu bewegen. Sonst ist der letzte Zug im September schon jetzt davongefahren.

Am Osterwochenende waren täglich vier Dampf- und zwei Diesellokzüge im Einsatz. Volksfeststimmung am Schweren Berg trotz des miesen Wetters. Lokführer Matthias Kleimann, dem Heizerkollegen Ole Hauernhain, Bremser Ingo Polzin und Zugführer Matthias Schmidt konnte das kühle Wetter ohnehin nichts anhaben. Einen solchen Tag kann nichts trüben. Nicht einmal trübes Wetter. In täglich sechs Fahrten begleiteten die Waldeisenbahnmannen Wanderer, Familien, Radtouristen und Eisenbahnenthusiasten an die Tagebaukante. Kaum einer dürfte den Weg bereut haben. So wie Familie Großmann. Sie werden wiederkommen. Bis dahin muss die Quecksilbersäule allerdings noch etwas steigen. So viel steht fest.

