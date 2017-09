Kleiner Gigant feiert großes Jubiläum Das Heimatmuseum Sagar gehört zu den größten seiner Art im Landkreis. Am Sonntag begeht es sein 20-jähriges Bestehen.

Lutz Kower vom Förderverein Museum Sagar macht die Vierkanthobelmaschine für Sonntag flott. Dann locken Schauvorführungen in den Krauschwitzer Ortsteil. © J. Rehle

Der Name klingt seltsam, aber die Maschine selbst ist ein echtes Prachtstück. Das Horizontalgatter stammt ursprünglich von der Firma Maroske aus Niesky und steht heute im Handwerk- und Gewerbemuseum Sagar. „Nehmt es mit, bei euch ist es gut aufgehoben“, soll Firmenchef Erich Maroske auf dem Sterbebett gesagt haben, erzählt der Vorsitzende des Fördervereins, Gotthard Kreisel. Die Maschine ermöglicht das Schneiden dünner Holzfurniere, die einst von Wagnern für Innenverkleidungen oder von Tischlern für den Möbelbau verwendet wurden. Damit ist es wie geschaffen für das Museum, das in einem ehemaligen Sägewerk eingerichtet wurde. Über 20 000 Euro kosteten Umsetzung, Wiederaufbau und -inbetriebnahme des Sägegatters.

Die ersten Probeläufe funktionierten weitgehend reibungslos. Am Sonntag können sich Besucher vom Funktionieren des guten Stücks überzeugen. Dann feiert das Museum sein 20-jähriges Bestehen und eröffnet eine neue Sonderausstellung. Fürs Jubiläum legen sich die 27 Vereinsmitglieder richtig ins Zeug, präsentieren Schauvorführungen im Eisenschmelzen, Zinngießen sowie im Brunnenrohrbohren und strapazieren die Geschmacksnerven der Besucher mit Kulinarischem.

„Wir sind stolz auf das, was wir geschaffen haben“, sagt Gotthard Kreisel. Heute versammelt das Museum auf rund 800  Quadratmetern über 3 000 Ausstellungstücke. Besucher können unter anderem Einblick in den Berufsalltag eines Druckers, einer Hauswirtschafterin, eines Korb- und eines Stellmachers nehmen. Die Handwerksgeschichte der Region veranschaulichen außerdem eine Dampf-, eine Vierkanthobelmaschine und eine sogenannte Lokomobile, also eine komplette Dampfmaschinenanlage sowie eine eigene Abteilung für Keramik. Die Ausstellungsräume im Erdgeschoss sind barrierefrei begeh- und nutzbar.

Mit dem großen Bestand gehört das Museum zu den größten ehrenamtlich geführten Museen im Landkreis Görlitz. Die Vereinsmitglieder sammeln nicht nur, sie haben sich auch das Bewahren und Forschen auf die Fahnen geschrieben. Soviel Engagement wird von den Besuchern honoriert. Zuletzt kamen über 2 300 jährlich. Am Sonntag kommen sicher noch weitere hinzu. Vielleicht sorgt das Jubiläum sogar für einen neuen Besucherrekord?

Handwerk- und Gewerbemuseum Sagar, Skerbersdorfer Str. 68, 02957 Krauschwitz: Sonntag 10 - 18 Uhr.

