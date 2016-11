Kleiner Erfolg, großer Wert Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC gewinnen wieder. Der Trainer fordert noch Geduld.

Herr Waibl, vor der Saison hätte jeder das Ergebnis vom Sonnabend als normal eingestuft. Trifft es das jetzt noch?

Nein. Wenn man zwei Spiele nacheinander verliert, ist das dritte immer schwierig. Das lag auch an den Umständen – mit nur neun Profis. Zudem hat sich vor dem Spiel unsere zweite Zuspielerin Lucie Smutna eine Kapselverletzung am Daumen zugezogen, Mareen Apitz ging mit Magenproblemen auch angeschlagen in die Partie. Nach den zwei Partien davor war es für uns ein positives Spiel, weil vieles gut geklappt hat und wir Charakter gezeigt haben.

Jetzt haben Sie drei Wochen lang nur Wochenendspiele. Das heißt, Sie können endlich normal trainieren, oder?

Durch die Anzahl der Spielerinnen ist diese Möglichkeit stark limitiert. Im Training fehlen uns eine Diagonalspielerin und zwei Außenangreiferinnen. Normalerweise haben wir sechs dieser Spieler, nun drei. Das sind Umstände, die die Aufgabe enorm verkomplizieren. Wir haben deshalb nur Zeit, um an individuellen Themen zu arbeiten, mannschaftlich gesehen sind wir weiter stark limitiert. Das bleibt noch eine Weile so, das müssen wir akzeptieren.

Sie meinen die Akzeptanz von außen?

Das ist das Thema. Die Menschen ziehen in der Beurteilung der sportlichen Leistung zwar unterschiedliche Faktoren zurate, aber sehr selten die Fakten. Wenn man vor der Saison viele neue Spielerinnen holt und in den Wochen danach zahllose Verletzungen aus den verschiedensten Gründen hat, muss doch jedem logisch einleuchten, dass ein Team gar nicht in Tritt kommen kann. Intern betrachtet bewegen wir uns in normalen Prozessen. Wir können bestimmte Dinge abrufen, andere noch nicht. Daran arbeiten wir.

Wie sieht die Situation in puncto potenzieller Neuzugänge aus?

Bis heute gibt es nichts Neues, es ist eine schwierige Phase. Ich habe in Aachen zwei Vermittler getroffen. Beide sagen, dass kaum Spielerinnen von Format verfügbar sind – und dass das dauern wird. Das kann ich nicht beeinflussen. Ich konzentriere mich primär darauf, mit den vorhandenen Spielerinnen zu arbeiten, ihnen zu helfen, besser zu werden. Das ist greifbar.

Frustriert Sie die Situation?

Frustration verspüre ich überhaupt nicht. Das Einzige, was mich stört, ist: Wenn das Bild, was die Mannschaft derzeit abgeben kann, von außen unfair betrachtet wird. Es macht Spaß, mit den Leuten zu arbeiten. Jetzt bekommen die kleinen Erfolge – wie in Aachen – einen größeren Wert.

