Kleiner Brand, großer Einsatz Feuerwehren aus mehreren Gemeinden werden am Sonntag nach Frauenhain alarmiert – und zum Glück kaum gebraucht.

© Symbolfoto

Das vergangene Wochenende brachte für die Feuerwehrleute aus der Gegend mehrere Einsätze mit sich. Am Sonntagvormittag war die Truppe aus Gröditz als Unterstützung zu einem Waldbrand an der Bundesstraße 101 bei Frauenhain alarmiert worden, teilt die Wehr mit . Auch Wehren aus Großenhain und Nünchritz waren alarmiert worden. Ein größeres Feuer gab es dort aber zum Glück nicht, wie sich herausstellte: „Am Einsatzort konnte nur ein brennender Müllhaufen auf einem Parkplatz festgestellt werden“, so ein Sprecher. Der sei bereits durch die Feuerwehr der Gemeinde Röderaue gelöscht worden. Um sicherzugehen, dass es nicht doch noch ein größeres Feuer gäbe, hätten Feuerwehrleute aus Gröditz, Koselitz und Großenhain anschließend ein weiteres Waldstück nach Feuer abgesucht, ohne dabei einen Brand zu entdecken.

Einen Tag zuvor, am Sonnabend, hatte es ebenfalls am Vormittag ein kleineres Feuer in Gröditz gegeben. Nach Angaben der Feuerwehr hatte „eine kleine Menge Unrat“ am Funkturm nahe dem Floßkanal gebrannt, was schnell gelöscht werden konnte. (SZ)

