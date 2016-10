Kleiner Bach wurde getauft Der namenlose Bach, der in der Hirschbacher Heide entspringt, hat endlich einen Namen.

Glashütte. Lange war der kleine Bach, der in der Hirschbacher Heide entspringt und in den Hirschbach in Hirschbach fließt, ohne Namen. Diese Zeit ist jetzt vorbei. Der Ortschaftsrat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, ihm den Namen Heidebach zu geben. Er folgte damit einer Anregung von Ortschaftsrat André Richter (CDU), informiert Ortsvorsteher Jörg Paulusch (CDU). Dieser habe seinen Vorschlag damit begründet, dass der Bach in der Heide entspringe.

Andere Vorschläge gab es nicht. Ortschaftsrat Eberhard Pöschel (Wählervereinigung) erinnerte daran, dass das Quellgebiet früher eine Müllkippe war. Weil es dort sehr unordentlich aussah, kursierte im Dorf der Spruch. „Dort sieht es wie in Korea aus.“ Damit spielten die Dorfbewohner offenbar auf die damaligen Zustände in dem asiatischen Land an. Dort tobte Anfang der 1950er-Jahre ein Krieg mit verheerenden Folgen. Mit der Namenssuche für den Bach kam der Rat einer Bitte des Bauamtes entgegen. Dieses benötigt für verschiedene Verwaltungsverfahren eindeutige Namen für die Gewässer zweiter Ordnung. (SZ/mb)

