Kleiner Bach soll gebändigt werden Nach vielen Studien beginnt nun die entscheidende Etappe für den Hochwasserdamm am Oelsaer Waldstadion.

Rabenau. Ruhig plätschert der Oelsabach hinter dem Waldstadion entlang. Kaum zu glauben nach der Trockenheit der vergangenen Wochen, dass das kleine Gewässer auch ganz anders kann. So zum Beispiel 2013, als sich nach einem extrem nassen Mai am Monatsende nochmals heftige Regenfälle über der Region ergossen. Braune Schlammbrühe kam damals den Oelsabach hinunter, überspülte Grundstücke, riss Ufermauern mit sich. Noch schlimmer war es 2002, als nach tagelangen Güssen ein Teil des Ortes regelrecht absoff, der Bach für erhebliche Zerstörung an Häusern, Straßen und Brücken sorgte. Nun soll der von vielen geforderte Hochwasserschutz endlich kommen.

Warum dauern die Planungen schon so lange?

Schon seit 2002 wurde am Hochwasserschutz geplant und was zu tun ist, war schnell klar: Oberhalb von Oelsa soll ein Schutzdamm entstehen, hinter dem sich das Wasser stauen kann. Das Bauwerk wurde entworfen, projektiert, berechnet. Allerdings ist das gesamte Tal in Richtung Heidemühle ein sogenanntes Fauna-Flora-Habitat, also ein Gebiet mit besonders schützenswerten Lebensräumen. Karten verzeichnen allein sechs Biotope im Oelsabachtal. Mehrere Untersuchungen zur Umwelt wurden angefertigt und bremsten das Vorhaben jahrelang aus. Nun ist es endlich soweit: Das entscheidende Planfeststellungsverfahren startet. Die Pläne liegen bis zum 20. Juli öffentlich aus. Sie können zur Öffnungszeit des Rathauses eingesehen werden.

Was plant die Stadt am Waldstadion in Oelsa?

Um Oelsa und das Bachtal besser zu schützen, soll im Bereich des Waldstadions ein Damm aufgeschüttet werden. Dieser soll 195 Meter lang und 8,60 Meter hoch werden. Hinter dem Damm in Richtung Heidemühle würde damit die Talmulde als grünes Becken weiter existieren, bei Hochwasser aber zum Regenrückhaltebecken werden. 253 000 Kubikmeter Wasser können eingestaut und gedrosselt abgegeben werden. Dies würde auch die Rote Weißeritz entlasten, in die der Oelsabach mündet. Mit dem Damm würde erreicht, dass der Ort vor einem Hochwasser geschützt ist, wie es statistisch gesehen aller 100 Jahre einmal auftritt. Die Baukosten werden auf 2,9 Millionen Euro geschätzt. Das Projekt wird mit 75 bis 90 Prozent gefördert, die Stadt muss demnach zwischen 300 000 und 700 000 Euro aus eigener Kraft stemmen.

Inwieweit ist das Stadion von den Bauarbeiten betroffen?

Es gab mehrere Planungsvarianten. Die Stadt hat sich darauf festgelegt, den Damm am südöstlichen Stadionende, also in Richtung Heidemühle, zu setzen. Damit wird das Bauwerk vor den heute bereits existierenden Schutzwall gesetzt, dieser kommt weg. Die Laufbahn und ein Sechstel der jetzigen Spielfläche werden für den neuen Damm beansprucht. Weil für die Laufbahn zukünftig kein Platz mehr vorhanden ist, soll sie auch nicht ersetzt werden. Das Fußballfeld wird verschoben.

Wann kann mit dem Bau des Dammes begonnen werden?

Das ist völlig offen. Jetzt liegen die Planungsunterlagen aus. Betroffene, Anlieger, Naturschützer, der Forst und andere Behörden können Einwände gegen die Planung erheben. Diese müssen bis zum 3. August schriftlich im Rathaus oder bei der Landesdirektion eingereicht werden. Sollte es zwingende Einwände geben, muss umgeplant und eventuell sogar erneut ausgelegt werden. Aber selbst, wenn es keine zwingenden Einwände gibt, ist mit dem Abschluss des Planfeststellungsverfahrens nicht vor Sommer des kommenden Jahres zu rechnen. Dann muss noch die Ausführungsplanung erfolgen und die Baugenehmigung erteilt werden. „Mit einem Baustart ist frühestens 2019 zu rechnen, wenn die Fördermittel bereitstehen“, sagt Bürgermeister Thomas Paul (CDU).

