Kleiner Aussetzer

80-Jährige lässt Betrüger abblitzen Pirna. Am Donnerstag waren in Pirna wieder Telefonbetrüger am Werk. Eine 80-Jährige ließ sich jedoch nicht hinters Licht führen. Die Seniorin hatte am Mittag einen Anruf von einer angeblichen Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft Köln erhalten. Die Frau forderte von der Pirnaerin 8000 Euro zur Ablösung eines angeblich abgeschlossenen Vertrages. Die Seniorin machte das einzig Richtige: Sie ging nicht auf die Forderung ein und beendete das Gespräch.

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten Freital. Ein 77-Jähriger fuhr am Donnerstagmorgen mit einem Mercedes auf der Kesselsdorfer Straße in Richtung Freital. An der Ampelkreuzung zur Pesterwitzer Straße in Wurgwitz stieß er mit einem Landrover (Fahrer 54) zusammen, der von Pesterwitz kam und links abbiegen wollte. Dabei wurde neben dem Landrover-Fahrer auch dessen Beifahrerin (55) leicht verletzt. Sie wurden vor Ort behandelt. Der Gesamtsachschaden wurde auf 8000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Baggergreifer gestohlen Langenhennersdorf. Diebe haben zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag von der Baustelle am Dorfbach nahe der Hauptstraße in Langenhennersdorf einen Sortiergreifer gestohlen. Der Wert dieses 500 Kilogramm schweren Anbauteils für einen Bagger beträgt um die 10000 Euro.