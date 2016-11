Kleine Trecker ganz groß Die Kemnitzer Treckerfreunde haben zum zweiten Modellbautreffen geladen. Besonders die Kinder waren begeistert.

Blick in die Aussttellung. © Bernd Gärtner

Beim zweiten Modellbautreffen der Kemnitzer Treckerfreunde konnten technikbegeisterte Gäste wieder nach Herzenslust schauen, tauschen und kaufen. Der Verein präsentierte den Fans von Siku-Modellen im Traktorenmuseum vorwiegend landwirtschaftliche Szenen in Miniaturen. In der geheizten Halle wurden unter anderem funkgesteuerte Modelle von etwa zwölf Ausstellern vorgeführt. Besonders die Kinder waren vom Ausprobieren begeistert.

Aussteller Julian Klose zeigte zudem ganz besondere Unikate, die von dem Modellbauer selbst umgebaut wurden und in dieser Form nicht im Handel zu bekommen sind. Die Familie Schmidt wiederum hatte das Kemnitzer Treckertreffen mit Modellen realistisch nachgestellt, mit Festzelt und allem, was dazugehört. Zu bewundern waren auch Miniatur-Dampfmaschinen in Betrieb und ein 100 Jahre alter Sterling-Motor. Als Attraktion für die kleinen Besucher wurde zusätzlich eine Duplo-Spielecke mit über 10000 Bausteinen eingerichtet.

Mit einem Imbissstand wurde für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Zum ersten Modellbautreffen konnten etwa 1000 Besucher begrüßt werden, der Verein hoffte bei dieser Ausstellung auf ähnlich gute Zahlen.

