Kleine Spieler zeigen großen Sport Acht Mannschaften sind am Sonnabend beim Bambiniturnier in Weißwasser angetreten. Am Ende ging der Glasmacherpokal nach Tschechien. Dennoch profitiert auch der eigene Nachwuchs.

Nach der Siegerehrung stellten sich die Teams der A- und der B-Mannschaft des ES Weißwasser zu einem gemeinsamen Mannschaftsfoto beim 15. Turnier der Bambinis um den Pokal der Glasmacher in der Eisarena Weißwasser, © Rolf Ullmann

Wo sonst die Profis der Lausitzer Füchse auflaufen, konnte sich am Sonnabend der Eishockey-Nachwuchs messen. Auf zwei Spielfeldern in der Eisarena traten acht Mannschaften gegeneinander, davon zwei aus Weißwasser und je eine Berlin, Crimmitschau, Dresden, Varnsdorf/Jonsdorf, Tremosna und Wolfsburg. In zwei Staffeln maßen die Bambini ihre Kräfte – und das vor Hunderten Zuschauern.

Am Ende setzte sich im Spiel um Platz sieben die Spielgemeinschaft aus Varnsdorf/Jonsdorf mit Verstärkung aus der Laufgruppe Weißwasser gegen die Young Grizzlys aus Wolfsburg durch. Platz fünf ging an die Kleinen Eislöwen aus Dresden. Sie gewannen gegen die B- Mannschaft der Lausitzer Bambini. Einen dritten Platz holten die Mädchen und Jungs vom A-Team aus Weißwasser im Duell gegen den ETC Crimmitschau. Im Finale standen sich HC Meteor Tremosna und die Eisbären Juniors Berlin gegenüber. Im Duell setzten sich die Gäste aus Tschechien knapp durch. Damit blieben sie als einzige im Turnierverlauf ungeschlagen und konnten den diesjährigen Pokal der Glasmacher ins Nachbarland mitnehmen.

Zudem konnten bei einer Tombola 1700 Preise gewonnen werden, die über 100 Sponsoren zur Verfügung stellten. Für einen Euro konnte ein Los erworben werden. Der komplette Erlös kommt dem Nachwuchs zugute. Originaltrikots der Füchse von Energie Cottbus, ein Besuch des Grand Prix auf dem Sachsenring, Tickets für Tropical Island, zahlreiche Gutscheine von Einzelhändlern der Region und viele weitere Preise. Ein Höhepunkt war die Versteigerung zweier Trikots der Füchse und Eisbären mit allen Unterschriften der aktuellen Teams. Zwei Fans boten 100 und 160 Euro für die Stücke. (szo/tc)

