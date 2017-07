Kleine Sensation in Pücklers großem Reich Die alte Brauerei in Bad Muskau hält viele Überraschungen bereit. Einige werden im September zu sehen sein.

Heute Ruine, aber eigentlich architektonisches Kleinod: die alte Brauerei am Bad Muskauer Maßmannplatz. Zum Tag des offenen Denkmals werden die Räumlichkeiten für Interessierte erstmals nach langer Zeit wieder geöffnet. © Joachim Rehle

Ein Dorn im Auge. Nichts anderes ist vielen Bad Muskauern die alte Brauerei am Maßmannplatz. Cord Panning, der Direktor des Muskauer Parks, nannte den ruinösen Zustand des stattlichen Gebäudes einen ästhetischen Schlag in die Magengrube. Ausgerechnet er will die Brauerei nun aus ihrem Dornröschenschlaf holen.

Als Erstes werden die Türen für Bad Muskauer und Gäste zum Tag des offenen Denkmals am 10. September geöffnet – soweit das verkehrstechnisch möglich ist. Um die Sicherheit für die Besucher zu gewährleisten, werden derzeit Treppenanlagen errichtet beziehungsweise gesichert und Absperrungen für die sensiblen Bereiche gezogen. Obwohl nicht jeder einzelne Raum zu sehen sein wird, dürfte der Gesamteindruck für Besucher dennoch umfassender ausfallen als zu den Betriebszeiten. Damals waren die meisten Bereiche nicht öffentlich zugänglich. Die eindrucksvollen Gewölbekeller schon gar nicht. Zum Denkmalstag werden sie gezeigt. Außerdem ist eine kleine Ausstellung zur Geschichte des Gebäudes in Vorbereitung.

Das Gebäude hält eine Reihe von Überraschungen bereit. Die vielleicht bedeutendste hängt mit dem Architekten zusammen. Bis heute ist nur wenigen bekannt, dass es sich dabei um Ludwig Persius handelt. Der geborene Potsdamer steht vielleicht nicht ganz in der vordersten Reihe der Architekten des 19. Jahrhunderts. Doch war er Schüler von Friedrich Schinkel, dem Stararchitekten des klassizistischen Preußen, der für so bekannte Bauten wie das Alte Museum auf der Berliner Museumsinsel verantwortlich zeichnete. Ihm assistierte Persius zum Beispiel beim Bau von Schloss Charlottenhof und den Römischen Bädern im Park Sanssouci in Potsdam.

Dem Bad Muskauer Parkdirektor Cord Panning war schon länger eine Verwandtschaft von Potsdamer Bauten von Persius mit der alten Brauerei aufgefallen. Ein Diplomand der BTU Cottbus stieß im Zusammenhang mit seiner Abschlussarbeit in den 2000er Jahren dann auf einen Briefwechsel zwischen Persius und Pückler. Der Inhalt legt nahe, dass Persius im Zusammenhang mit der Orangerie, die nachweislich von ihm stammt, 1844/45 auch die Brauerei errichtete. „Wir haben bei Aufräumarbeiten auf dem Gelände in diesem Frühjahr tonnenschwere Werksteine von Zierwachtürmen geborgen, die die hohe Qualität der Architektur belegen“, berichtet Panning. Für ihn ist die Brauerei der vielleicht bedeutendste architektonische Zeitzeuge der Pückler-Zeit, der in enger Verbindung mit der Bauakademie Schinkels in Berlin steht. Hermann Graf von Pückler-Muskau realisierte zu Lebzeiten nur vier Bauprojekte in Muskau: die Orangerie, die Brauerei, die sogenannte Villa Pückler und die Schlossrampe.

Bis 1930 gehörte die Brauerei noch zum Park. Nach der Wende kam sie in Privatbesitz. Noch bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde in dem Gebäude tatsächlich Vollbier gebraut, danach nur noch Malzbier und andere nichtalkoholische Getränke. Seit 1992 steht das Gebäude leer und verfällt. Lange wurde es auf Auktionen angeboten, jedoch ohne Erfolg. Im Januar ersteigerte es der Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen (ZFM) für 100 000 Euro, und damit der Freistaat. Klar ist, dass die künftige Nutzung Teil des Gesamtkonzepts für den Muskauer Park sein wird. Was das heißt, ist unklar. „Als Anfang der 90er Jahre mit dem Wiederaufbau des neuen Schlosses begonnen wurde, wusste keiner, was daraus werden sollte“, meint Panning zuversichtlich. Er geht davon aus, dass es – ähnlich wie beim Kavalierhaus – nach dem Tag des offenen Denkmals zunächst mit einer improvisierten Bespielung der Brauerei weitergeht.

Bürgermeister Andreas Bänder sieht durch das Engagement der Pückler-Stiftung und des Freistaats große Chancen, dass in einer überschaubaren Zeit ein städtebaulicher Missstand behoben wird, gilt die Brauerei im momentanen Zustand doch als letzter Schandfleck in der sonst so aufgeräumten Kurstadt. Bänder wird im September selbst Führungen durch die Brauerei anbieten. Er kennt die Gebäude bestens. Von 1978 bis 1990 war er dort Abteilungsleiter in der Getränkeherstellung.

