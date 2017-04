Kleine Schritte für Mittelgasthof Eine Pacht für die Gaststätte ist nicht zustande gekommen. Die Gemeinde investiert trotzdem.

Pächter gesucht: Die Gemeinde gibt ihren Gasthof nicht auf. © Norbert Millauer

Der Mittelgasthof an der Hauptstraße in Struppen soll erhalten werden. Dazu hat sich der Verwaltungsausschuss der Gemeinde in seiner letzten Sitzung bekannt, berichtete Bürgermeister Rainer Schuhmann (CDU). Trotz des geplatzten Pachtvertrags mit zwei Thürmsdorfern halte die Gemeinde an ihren Sanierungsplänen fest. „Wir werden im Rahmen der Möglichkeiten in das Gebäude investieren“, so Rainer Schuhmann. Für die anstehende Sanierung wolle die Gemeinde auf die vorliegende Planung zurückgreifen.

Auf diese Weise soll der alte – gemeindeeigene – Gasthof nach und nach saniert werden. In diesem Jahr werde die Gemeinde dafür auf jeden Fall die im Haushalt eingeplanten 150 000 Euro einsetzen, sagte der Bürgermeister. Aber es sei eben ein längerer Atem nötig, um die Gaststätte wieder auf Vordermann zu bringen. Und darauf liege ganz klar der Fokus. Erst wenn das Untergeschoss fertig saniert sei, könne man über den Ausbau des Dachgeschosses für eventuelle Pensionszimmer sprechen.

Die nächsten Schritte sind laut Rainer Schuhmann schon klar: Zuerst wolle man die Lüftungsanlage sowie die Heizung erneuern. Außerdem müsste man sich die Küche und die Toiletten anschauen, um zu prüfen, was dort zu erneuern ist. „Der Fußboden im Gastraum ist allerdings noch in Ordnung, sagte der Bürgermeister. „Der müsste nur ordentlich gereinigt werden.“

Doch von wem? Ein neuer Pächter ist nicht in Sicht. Und ein Eigenbetrieb, mit dem man auch Schule und Kindergarten versorgen könnte – wie in der letzten Gemeinderatssitzung durch Bürger angeregt worden war – sei nicht realistisch, glaubt Rainer Schuhmann.

Er findet es jedoch wichtig, wieder eine Gaststätte im Ort zu haben. Auch weil in umliegenden Gemeinden in letzter Zeit Gaststätten zugemacht haben. „Der Standort ist optimal“, sagte der Bürgermeister. Viele Touristen fahren vorbei, um zur Bastei zu kommen. Die Besucher des Campingplatzes im Ort könnten hier einkehren. Aber der Gemeinde fehlen Pächter, damit der Gasthof endlich eröffnet.

