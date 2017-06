Kleine Kunstwerke gedruckt Die Vorbereitungen für das Kulturfest in der Hartharena laufen. In der Werkstatt entstehen Drucke zum Verkauf.

Juana (von links), Lea, Sara, Nele und Vanessa haben sich in der Projektwoche für die Teilnahme an der Kunstwerkstatt entschieden. © Dietmar Thomas

Nach dem gelungenen Auftakt im Oktober 2014 soll es nun wieder ein Kulturfest der drei Oberschulen im Städtebund geben. Die Organisation ist angelaufen. Die Fäden hält der Freundeskreis vom Städtebund in der Hand. Einige Harthaer Oberschüler nutzen die Projektwoche vor den Ferien, um ihren Beitrag zu leisten. In der Druckwerkstatt im Atelier des Harthaer Künstlers Gerhard Dörner und mit Unterstützung der Kunsterziehungslehrerin Bärbel Wagner entstehen unter anderem Drucke von Tierkreiszeichen, die beim Kulturfest der drei Oberschulen Hartha, Leisnig und Waldheim verkauft werden sollen. Das Fest, bei dem die Kinder und Jugendlichen ihre Talente zeigen, ist für den 21. Oktober geplant. Doch jetzt haben die Oberschüler kurz vor den Ferien erst einmal eine Projektwoche, in der sie ebenfalls ihren Interessen und Talenten nachgehen können. Die Angebote reichen von Kultur und Sport über Exkursionen. Zehn Schüler der 5. bis 7. Klasse haben sich für die Druckwerkstatt entschieden. Auch wenn diese jedes Jahr auf dem Programm steht, so lassen sich Bärbel Wagner und Gerhard Dörner doch immer wieder etwas Neues einfallen. So wurden unter anderem T-Shirts bedruckt, mit Holz und Gips gearbeitet und es ging um informelle Malerei. Diesmal stand Monotypie auf dem Plan. Dabei handelt es sich um ein einfaches Druckverfahren mithilfe einer Glasplatte, die eingefärbt wird. Die vorgezeichneten Motive werden aus Karton ausgeschnitten. Sie können viermal verwendet werden. Immer ergibt sich eine neue Farbkombination, da die Intensität der Farben mit jedem Druck nachlässt. Verwendet wurden neben den Tierkreiszeichen einfache Motive wie Bäume, Häuser, Blumen und Vögel.

„Kunst macht mir Spaß. Es ist mein Lieblingsfach. Hier kann ich meine Ideen ausprobieren und meiner Fantasie freien Lauf lassen“, sagte Sara aus der 5. Klasse. Auch Nele hat sich für die Druckwerkstatt entschieden, weil es ihr Spaß macht.

Am Donnerstag werden die Oberschüler, ihre Eltern und Lehrer für die Schule laufen. Von 15 bis 16 Uhr absolvieren sie abwechselnd viele Runden, um sich damit das Geld von Sponsoren zu verdienen. Ziel ist es mindestens 2 000 Euro zu erlaufen, um damit den Eigenanteil zur Finanzierung des Schulclubs aufzubringen.

