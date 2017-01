Kleine Kufenkünstler im Kampf um den Pokal der Glasmacher Wenn Weißwassers jüngster Eishockey-Nachwuchs antritt, lohnt sich der Besuch, sagt Trainer Torsten Hanusch.

Torsten Hanusch hält den Siegerpokal probeweise im Arm. Wer wird die Trophäe am Sonnabend mit nach Hause nehmen dürfen? Foto: Steffen Bistrosch

Ab früh um acht spielen am Samstag acht Teams in zwei Gruppen um den Pokal der Glasmacher. Das Kräftemessen zweier Bambini-Mannschaften der Füchse mit den gleichaltrigen Nachwuchsteams aus Crimmitschau, Dresden, Berlin, Jonsdorf, Wolfsburg und dem Nachwuchs des HC Meteor Tremosna (Tschechien) findet gegen 18 Uhr mit dem Finale seinen Höhepunkt. Da sind dann hoffentlich die kleinen Füchse dabei, die vor fünf Jahren das letzte Mal die gläserne Trophäe in den Händen halten konnten.

Den ganzen Tag an der Bande dabei ist der Trainer unserer Bambini, Torsten Hanusch, einst lange Zeit selbst kompromissloser Verteidiger in Diensten der Füchse. Für ihn stehen der Spaß am Eishockey und die Freude der Kinder im Mittelpunkt dieses Turniers. Es geht nicht ausschließlich um das Ergebnis, alle werden am Samstag ihre Eiszeit bekommen. Hanusch will, dass sich seine Schützlinge an den Spielbetrieb gewöhnen. Ein Turnier am Wochenende ist Lohn für die Mühen des täglichen Trainings unter der Woche. Dort stehen für die sechs- bis neunjährigen Mädchen und Jungen eher Dinge wie Schlittschuhlaufen, Stocktechnik und Scheibenführung im Vordergrund.

Die Übungsleiter der unterschiedlichen Altersklassen planen dabei die Trainingsschritte gemeinsam mit Nachwuchstrainerchef Jari Heiniola. Das Ziel sind rundum optimale Entwicklungsmöglichkeiten, möglicherweise schafft es ja das eine oder andere Talent bis in den Leistungssport. Im Sportinternat der Füchse sind beispielsweise derzeit Nachwuchssportler aus Halle, Berlin, Rostock, Hamburg, Wolfsburg, Polen und Tschechien untergebracht. Und mit Eric Hoffmann, Sebastian Brockelt oder Maximilian Adam, um nur einige zu nennen, sind einige frühere Talente derzeit ganz gut bei den Großen unterwegs.

Hanusch sieht sich selbst als Ansprechpartner bei Fragen und Problemen rund um den Sport, viele der Mädchen und Jungen sind ihm über die Jahre ans Herz gewachsen. Er wünscht sich, so viele Sportler wie möglich körperlich und charakterlich in die Verfassung zu bringen, um eines Tages in der schnellsten Mannschaftssportart der Welt bestehen zu können.

Die Frage nach den Favoriten am Samstag beantwortet Torsten Hanusch diplomatisch. Die Teams aus Berlin und Dresden sind sehr stark. Aber im Sport ist eben alles möglich. Alle werden zweifellos ihr Bestes für attraktive Spiele geben. Ein solch langes Turnier ist anstrengend und trotzdem oder gerade deswegen reizvoll für alle Beteiligten. Die Füchse erwarten Zuschauerzahlen im mittleren dreistelligen Bereich, der damit verbundene immense Aufwand wäre ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer, Muttis, Vatis, Omas und Opas nicht zu stemmen.

Und, wer weiß, vielleicht lässt sich einer der kleinen Zuschauer zum Schnuppertraining begeistern und wird eines Tages selbst dort unten den Torjubel begeisterter Zuschauer hören. Torsten Hanusch meint, in der Laufgruppe sind Neueinsteiger jederzeit willkommen. Die notwendige Ausrüstung für erste Schritte auf dem Eis kann durch den Verein gestellt werden. Während der Saison sind dienstags, donnerstags und an einigen Sonnabenden die familienfreundliche Trainingszeiten. Auf der Homepage der Lausitzer Füchse gibt es den jeweils gültigen Belegungsplan der Eishalle mit den Trainingszeiten. Denn Fußball spielen, das könne man später immer noch. „Wozu gibt’s schließlich die Sommerpause?“ fragt Torsten Hanusch und geht zurück aufs Eis. Seite 12

