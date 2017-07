Kleine Kicker ganz groß Im August wird in Doberschau eine Mini-Fußball-WM ausgetragen. Erwartet werden 26 Teams der F-Junioren – und viele Begleiter.

Tamino, einer der F-Junioren des SV Gnaschwitz-Doberschau loste zusammen mit seinen Teamkollegen den Mannschaften ihre Länder zu. © carmen schumann

So ein Ereignis hat Doberschau noch nicht erlebt, davon ist Alexander Fischer, der Bürgermeister von Doberschau-Gaußig überzeugt. Am 13. August steigt auf dem Sportgelände des Dorfes eine Fußball-Weltmeisterschaft. Auch wenn es „nur“ Knirpse sind, die dabei antreten und die großen Fußballnationen der Welt vertreten werden, könnte es doch sein, dass der eine oder andere Weltmeister von übermorgen unter den Spielern dabei ist, vermutet Organisator Ronny Mollinger.

Der Schiedsrichter und seit 1990 aktive Fußballer hatte bereits im Winter ein Junioren-Turnier organisiert, an dem zwölf Teams teilnahmen und 300 Zuschauer kamen. Die Idee, so etwas im Sommer noch größer aufzuziehen, sei richtig eingeschlagen. Nachdem er die Einladungen in der gesamten Oberlausitz verschickt hatte, sei das Turnier innerhalb von vier Wochen ausgebucht gewesen. Auf der Teilnehmerliste stehen Mannschaften aus der gesamten Region zwischen Dresden-Striesen und Niesky. Insgesamt sind es 26 Teams der F-Junioren mit je zehn Spielern. Das sind die kleinsten Kicker im Alter zwischen sieben und acht Jahren.

1 000 Besucher erwartet

Da es somit allein 260 Aktive sind und die Kinder natürlich von ihren Eltern begleitet werden, erwartet man in Doberschau rund 1 000 Besucher an jenem zweiten Sonntag im August. Jens Steinbeck, der neue Präsident des SV Gnaschwitz-Doberschau freut sich auf das „Riesenevent“, wie er sagt. Denn er hat es sich auf seine Fahnen geschrieben, den Jugendbereich voranzubringen. Und obwohl in seinem Sportverein insgesamt sechs Sparten vertreten sind, sei doch die Sektion Fußball die mitgliederstärkste. Den Kindern soll die Mini-WM natürlich vor allem Spaß machen. Doch gleichzeitig diene sie, eine Woche vor dem offiziellen Saisonstart, auch der aktuellen Saisonvorbereitung.

Mehr als 300 Spiele geplant

Gespielt wird auf vier Feldern im Gruppensystem. Es gibt vier Staffeln mit fünf Teams und eine Staffel mit sechs Teams. Gespielt wird jeweils zehn Minuten. Da jede Mannschaft zwölf Spiele zu bestreiten hat, werden insgesamt 312 Spiele zu verfolgen sein. Bereits am vergangenen Donnerstag bekam jedes Team sein Land zugelost. Nur für die Gastgeber ist bereits gesetzt, dass sie für Deutschland und für Belgien spielen. Der SV Gnaschwitz-Doberschau stellt nämlich zwei Teams. Der Gewinner-Mannschaft winkt ein Pokal, den Bürgermeister Alexander Fischer gestiftet hat und der dem Original-WM-Pokal verblüffend ähnlich sieht. Doch bei dieser außergewöhnlichen WM geht keiner leer aus. Alle Spieler bekommen eine Medaille und eine Urkunde als Anerkennung und zur Erinnerung. Die Spielbälle stiftete Jerzy Timm vom gleichnamigen Bautzener Sporthaus. Und zahlreiche weitere Sponsoren konnten für die Ausrichtung des Turniers gewonnen werden.

Am 13. August wird in Doberschau aber nicht nur Fußball gespielt. Das ganze Ereignis gestaltet sich zu einem bunten Familiensportfest, bei dem für die kleinen Kicker allerhand Abwechslung geboten wird. Es gibt mehrere Hüpfburgen, eine Riesenrutsche, Bungee-Running, Torwandschießen, einen Quadparcours sowie Wettbewerbe, bei denen Eltern gegen Kinder antreten. Die Moderation der Großveranstaltung, die von 9 bis 18 Uhr geht, übernimmt der Stadionsprecher von Dynamo Dresden, Peter Hauskeller.

