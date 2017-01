Kleine Jungs setzen Gegner matt Lindgren-Grundschüler haben geschafft, was noch keine Schule im Kreis erreichte. Jetzt geht’s zum Sachsenfinale im Schach.

Das Schachspielen hat in Heidenaus Astrid-Lindgren-Grundschule Tradition. Jetzt wird sie von einem besonderen Erfolg gekrönt. Zum ersten Mal – nicht nur in der Geschichte der Schule, sondern im Landkreis – haben Lindgren-Schüler das Regionalfinale im Schulschach gewonnen. Das fand im Dresdner Rathaus statt. 52 Grundschulmannschaften, darunter neben den Lindgren-Schülern auch zwei Mannschaften der Heidenauer Heinrich-Heine-Schule, kämpften um die Pokale und um den Einzug ins Sachsenfinale.

Der Anspruch an die Jungs der Lindgren-Schule war hoch, eine Medaille war das Ziel, sagt Matthias Gärtner vom Heidenauer Schachverein. Der Sieg war für ihn dann doch eine Überraschung. Damit haben sich die Heidenauer fürs Finale qualifiziert, das am 16. März in Flöha stattfindet.

Bis dahin nimmt sich Schulleiterin Karla Dorn die fünf Jungs besonders vor. Sie ist nämlich ihre Trainerin und wird Paul Bregulla, Jason Reich, Dylan Reich, Marek Gröger und Maximilian Krahner auf das Finale vorbereiten. Paul war in Dresden der beste Spieler. Er holte in sieben Partien sechs Punkte, Marek gewann alle seine vier Spiele, Maximilian spielte drei Partien und gewann zwei von ihnen, Dylan und Jason konnten jeweils vier Siege auf sich verbuchen. Am Ende gab es 13:1 Mannschaftspunkte. Darauf ist nicht nur Karla Dorn, sondern auch Matthias Gärtner vom Heidenauer Schachverein stolz.

Nun sind schon alle aufgeregt. Denn in Flöha geht es nicht nur um den Titel des Sachsenmeisters, sondern auch darum, wer an der Deutschen Meisterschaft teilnimmt. „Mit den Heidenauer Jungs ist auf jeden Fall zu rechnen“, sagt Gärtner. Ein Sieg wäre auch für ihn, den Verein, die Stadt Heidenau und nicht zuletzt den Landkreis ein toller Erfolg. (SZ/sab)

