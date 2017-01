Kleine Geschenke für die Jüngsten Die Zahl der Neugeborenen ist teilweise leicht gestiegen. Dass sie willkommen sind, zeigt jede Gemeinde auf eine andere Art.

In der Gemeinde Großweitzschen gibt es ausreichend Krippenplätze für die jüngsten Großweitzschener. Im vergangenen Jahr begrüßte die Gemeinde zwölf Mädchen und sechs Jungs mit einer Karte und einer CD. © Dietmar Thomas

In der Gemeinde Zschaitz-Ottewig ist die Zahl der Kinder so gestiegen, dass es eng wird in der Kita „Waldspatzen“. Deshalb brauchen Eltern aber keine Bedenken zu haben, dass sie keinen Betreuungsplatz für ihren Nachwuchs bekommen. „Wir hatten einen Termin mit dem Landesjugendamt. Um kurzfristig den Engpass meistern zu können, werden wir eine Ausnahmegenehmigung beantragen“, so Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos). Damit habe die Gemeinde Zeit gewonnen, um ihren geplanten Umbau umzusetzen (DA berichtete). Auch wenn dafür Geld und Zeit investiert werden müssen, so freut sich der Bürgermeister über die jüngsten Zschaitz-Ottewiger. Die und ihre Eltern lädt er jedes Jahr zu einem Empfang in der Kita ein, um sie willkommen zuheißen. Überreicht werden den Eltern eine Urkunde und ein Sparbuch. Jedes Neugeborene erhält ein Guthaben in Höhe von 50 Euro von der Gemeinde. Das Kreditinstitut – entweder die Sparkasse oder die Postbank – legen noch einmal 50 Euro drauf. Und damit sich die Kinder auf ihren ersten Besuch in der Einrichtung freuen können, gibt es von der Kita ebenfalls ein kleines Geschenk. „Wir zeigen den Eltern und Kindern die Einrichtung und so manchem fällt dabei ein, dass er sein Kind noch gar nicht angemeldet hat“, sagte Barkawitz.

In den letzten drei Jahren begrüßte er immer mehr als zehn Kinder zum Empfang. Im vergangenen Jahr waren es schon 13 kleine Zschaitz-Ottewiger, die das Licht der Welt erblickten – davon fünf Mädchen und acht Jungs. „Vor ein paar Jahren waren es nur fünf oder sechs Kinder. Es hat sich also bewährt, eine familienfreundliche Gemeinde zu sein“, so der Bürgermeister.

Ostrauer Eltern bekommen einen nett gestalteten Glückwunsch-Brief und ein Kinderbuch aus der Ravensburger Bücherkiste. „Dabei handelt es sich um ein Vorlesebuch. Diese Aktion unterstützt die Buchoase aus Döbeln“, sagte Birgit Müller von der Gemeindeverwaltung Ostrau. Sie erlebe oft, dass sich Eltern über diese schöne Geste freuen. „Sie ist klein, kommt aber an“, so Birgit Müller. 2016 hat die Gemeinde einen Zuwachs von 28 Neugeborenen in 13 Ortsteilen. Davon sind 14 Jungs und 14 Mädchen. Auch um die Unterbringung in der Kita müssen sich die Eltern keine Sorgen zu machen. Plätze sind noch frei.

Über eine CD mit Schlafliedern für ihren Nachwuchs und eine Karte können sich die Eltern von Neugeborenen in der Gemeinde Großweitzschen freuen. Hier gab es im vergangenen Jahr einen Zuwachs von 18 Kindern – davon zwölf Mädchen und sechs Jungen. „Die Zahl ist in den letzten Jahren ziemlich konstant geblieben. Sie liegt zwischen 18 und 22 Kindern“, so Cornelia Weichold, Hauptamtsleiterin der Gemeindeverwaltung Großweitzschen.

Bei ihr können schon die werdenden Eltern einen Antrag auf einen Krippenplatz stellen. „Das hat sich in der Vergangenheit bewährt. Dadurch ist eine Planungssicherheit gewährleistet“, sagte die Hauptamtsleiterin.

Überraschungen wegen fehlender Krippenplätze gebe es nicht. Zuerst bekommen die Kinder aus der Gemeinde einen Platz. „So ist es uns auch möglich, die Wünsche der Eltern für eine bestimmte Einrichtung zu beachten“, sagte Cornelia Weichold. In Großweitzschen gibt es drei Kitas.

