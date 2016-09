Kleine Funken sollen nicht frieren Den Kinderförderverein gibt es seit 15 Jahren. Die Mitglieder haben schon die Schule und die Kita unterstützt.

Heike Schilling (r.) übergibt im Auftrag des Ostrauer Kinderfördervereins an die Präsidentin des Schrebitzer Carnevalsclubs (SCC) Peggy Dietrich-Lohse einen Scheck. Das Geld kommt den kleinen Funken zugute. © André Braun

Sie sammeln Geld und geben es wieder aus – für einen guten Zweck. Die Mitglieder des Kinderfördervereins sind auch wieder am Sonnabend zum Kartoffelfest aktiv. Sie bieten Kaffee und Kuchen an und freuen sich, wenn Hobbybäcker ihre Arbeit unterstützen würden. „Die Leckereien können ab 12 Uhr am Stand im Festzelt abgegeben werden“, so Heike Grundmann, Vorsitzende des Fördervereins. Das Geld kommt in die Vereinskasse und wird dazu genutzt, vor allem Kindereinrichtungen zu unterstützen. Und so stellte der Verein in diesem Jahr ein Tipi und ein Sonnensegel für die Grundschüler zur Verfügung. Jedes Kind bekommt zum Schulanfang ein T-Shirt mit dem Logo der Schule und einen Bibliotheksgutschein. Im ersten Schuljahr fallen dadurch keine Gebühren für die Nutzer an. „Vielleicht gelingt es uns so, mehr Kinder ans Lesen heranzuführen“, sagte Heike Grundmann. Auch für die Innenausstattung der Schule gab der Verein Geld. Im vergangenen Jahr profitierten die Krippenkinder von der Zuwendung des Vereins. Für sie wurde ein Spielgerät gekauft. 2 500 Euro gab der Förderverein dazu. Seit der Einweihung des Spieleplatzes nehmen die Mädchen und Jungen das Multifunktions-Spielgerät in Beschlag. Und kürzlich übergab Heike Schilling vom Kinderförderverein den Funken des Schrebitzer Carnevalclubs (SCC) einen Scheck in Höhe von 500 Euro. Dieses Geld kommt den Kindern zugute, auch wenn es in eine Infrarot-Heizung investiert wird.

„Der Tanzraum der Funken hat zurzeit ein anderes Heizsystem. Das ist nicht besonders optimal. Mit der Infrarot-Heizung wird es wärmer und ist für die Kinder vor allem sicherer“, sagte Peggy Dietrich-Lohse, Präsidentin des SCC. Die Eltern der Funken hätten den Tanzraum schon modernisiert. Nun kann die Heizung angeschafft werden. Dafür legt der SCC noch Geld dazu. „Wir haben uns sehr über diese Spende gefreut. Sie ist sozusagen die Anschubfinanzierung“, sagte die Präsidentin.

Seit dem Jahr 2001 gibt es den Kinderförderverein. Entstanden ist er im Kampf der Ostrauer um ihre Mittelschule. „Den haben wir verloren. Wir haben uns zusammengesetzt und beschlossen, den Verein deshalb nicht aufzugeben“, so Heike Grundmann. Und so sind vor allem die Frauen bei vielen Festen aktiv.

Der Verein wurde zum Neujahrsempfang der Verwaltungsgemeinschaft Ostrau/Zschaitz-Ottewig als Verein des Jahres 2015 ausgezeichnet.

