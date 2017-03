Kleine Fraktionen verlieren an Einfluss CDU und FDP im Stadtrat gewinnen einen Sitz in den Ausschüssen dazu. Den anderen Parteien schmeckt das gar nicht.

Der Austritt von Stadtrat Matthias Kirsten (Bürgerbewegung) aus seiner Fraktion hat die politischen Kräfteverhältnisse in Riesa ein wenig durcheinander gewirbelt. Da er fortan fraktionslos weiterarbeitet, darf Kirsten nicht mehr an den Ausschüssen (Bau und Soziales) teilnehmen, in denen ein Großteil der inhaltlichen Stadtratsarbeit stattfindet. Seinen Platz wird allerdings keiner seiner ehemaligen Fraktionskollegen füllen. Denn die Verwaltung hat die Ausschüsse nun nach den Regeln der Gemeindeordnung neu besetzt. Gewinnerin dieser Rechnung ist die größte Fraktion im Stadtrat aus CDU und FDP: Sie bekommt je einen Ausschusssitz dazu.

Obwohl sich die Verwaltung an ein anerkanntes Verfahren gehalten hat, kritisiert Linken-Fraktionschefin Uta Knebel die Neuverteilung. „CDU und FDP haben nun 60 Prozent der Ausschusssitze, obwohl die beiden Parteien bei der Wahl 2014 tatsächlich nur gut 40 Prozent der Stimmen erhalten hatten.“ In Zeiten von Politikverdrossenheit sei das schwer zu vermitteln.

